Concibe los crímenes en novela de misterio

Un enfermero acusado de asesinar a cuatro pacientes en un hospital, inyectando aire en sus venas, fue encontrado culpable y sentenciado a muerte por un jurado del Condado de Smith.

Se trata de William George Davis, enfermero de 37 años, quien confesó a su esposa que había encontrado la manera de que los pacientes permanecieran más tiempo hospitalizados, para así poder cobrar más dinero.

Los implicados debatieron durante dos horas antes de condenar a muerte a William George Davis, quien es oriundo de Hallsville. La decisión se tomó después de la sentencia de culpabilidad del acusado la semana pasada.

Entre los argumentos en su contra, se encontraron pruebas suficientes para inculpar a Davis, quien en su autoridad como enfermero, aprovechó su posición para matar a cuatro pacientes en el Christus Mother Frances Hospital, entre 2017 y 2018, inyectando aire en sus venas.

Las víctimas John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenway y Joseph Kalina sufrieron de problemas neurológicos inexplicables, los cuales resultaron en complicaciones mientras se recuperaban de sus cirugías cardiacas, causando posteriormente su muerte.

Durante la fase de sentencia, se le presentó al jurado una serie de grabaciones telefónicas hechas por William George Davis durante su encarcelamiento, dado desde el 19 de octubre.

En estas, Davis confesó a su ex esposa encontrar más maneras para prolongar la estadía de los pacientes, y así ganar más dinero desde su posición como enfermero en la unidad de cuidados intensivos cardíacos del hospital. También se liberaron videos hechos en el mismo nosocomio, donde se muestra a Davis como la última persona en ver a Joseph Kalina, antes de que su condición empeorara repentinamente. Ante esto, los expertos revelaron señales clínicas de daños severos al cerebro por la inyección de aire; daños totalmente irreversibles y mortales.

Con todos estos datos y, luego de once días de debate, la fiscalía terminó de presentar argumentos en contra de William George Davis, sentenciándolo a muerte por asesinar a cuatro pacientes inyectando aire en sus venas.

El neumólogo Dr. William Yarbrough, dijo al jurado que las lesiones cerebrales fatales de los pacientes fueron "causadas por la inyección de aire".

Yarbourgh testificó que las inyecciones de aire ocurrieron después de las cirugías porque las complicaciones ocurrieron en la recuperación del paciente.

El asesinato a través de inyecciones de aire se concibió en la novela de misterio de asesinato de Lord Peter Wimsey de 1928, Unnatural Death, y apareció más tarde en la serie de televisión de 1985 Shadow Chasers, donde una enfermera usó el método para matar a siete pacientes.

AIRE EN LA VÍA ARTERIAL

El primer asistente del fiscal de distrito del condado de Smith, Chris Gatewood, dijo que en el caso de la muerte de Kalina, Davis estaba "introduciendo aire en la vía arterial" mientras estaba en la habitación con la víctima.

El abogado defensor Phillip Hayes le dijo al jurado que el hospital tenía problemas y que Davis era solo un chivo expiatorio que fue acusado porque estaba presente cuando ocurrieron las muertes.

Durante los argumentos finales, el fiscal Chris Gatewood dijo que a Davis "le gustaba matar gente".

Gatewood agregó: "Con los hechos que tenemos, con la evidencia que tenemos, lo único que tiene sentido es que un asesino en serie esté en el hospital".

El primer incidente tuvo lugar en junio de 2017 cuando un hombre de 61 años experimentó "un incidente profundo e inexplicable que se asemeja a síntomas similares a un accidente cerebrovascular ".

Menos de un mes después, otro paciente, un hombre de 58 años, sufrió síntomas similares.

El 2 de agosto de 2017, Greenaway fue admitido en el hospital y recibió una cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria, informa el medio. Dos días después, mientras Greenaway se recuperaba, su enfermera asignada le pidió a Davis que lo vigilara para que pudiera tomar un descanso para almorzar.

Cuando la enfermera asignada regresó, escuchó el código sonando para la habitación de Greenaway y se apresuró a encontrar a su paciente sufriendo un incidente neurológico inexplicable. Greenaway, un veterinario del ejército de 47 años, fue declarado con muerte cerebral y murió el 6 de agosto.

Davis fue despedido del Christus Mother Frances Hospital el 15 de febrero de 2018 por prácticas poco éticas y su licencia de enfermería fue suspendida semanas después.

En la mañana del 25 de enero de 2018, Davis fue visto en un video de seguridad entrando en la habitación de Joseph Kalina y saliendo un minuto después, según una declaración jurada.

A los tres minutos de la partida de Davis, la frecuencia cardíaca de Kalina se desplomó mientras su presión arterial se disparaba, dejándolo con un daño cerebral permanente que le había robado la capacidad de hablar o alimentarse por sí mismo. Murió el año pasado.

Davis era el único empleado constantemente alrededor de cada uno de los cuatro pacientes que experimentaron síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular.

Davis trabajó en Christus Mother Frances durante cinco años antes de su arresto. Antes de comenzar allí, trabajó en Christus Good Shepherd Medical Center de 2011 a 2013.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Smith el 10 de abril de 2018 y acusado de múltiples cargos de asesinato capital, según los registros de la cárcel del condado de Smith.

El jurado encontró que Davis tiene una probabilidad de ser un peligro para la sociedad y encontró que no hay suficientes factores atenuantes que le impidan recibir la pena de muerte.

Después de escuchar los comentarios del jurado, el juez del Tribunal de Distrito 114, Austin Reeve Jackson, emitió la sentencia oficial. El jurado deliberó durante poco menos de dos horas después de escuchar la última evidencia de la defensa y los argumentos finales.

Davis permaneció estoico el pasado miércoles cuando se pronunció la sentencia, pero lloró después de que la viuda de una víctima dijera que lo perdonó durante las declaraciones de impacto de la víctima.

El 28 de septiembre, al comienzo del juicio, Davis se declaró inocente.

El veredicto de culpabilidad del jurado se produjo después de que la fiscalía presentó pruebas durante 11 días, mientras que la defensa presentó a cuatro testigos durante dos días. La fase de castigo comenzó el 20 de octubre con aproximadamente cuatro días de testimonio adicional.

Davis enfrentó cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. En ambas fases del juicio, Davis decidió no tomar el estrado como testigo.

Como testigo final de la defensa, la psicóloga Dra. Kristi Compton testificó el miércoles como experta de la defensa que los presos por homicidio capital no tienen más probabilidades de ser violentos en prisión que otros presos.

Dijo que la naturaleza y el método del delito no tienen correlación con la propensión de una persona a la violencia.

Compton dijo que las personas que cometen delitos de drogas, están involucradas en pandillas y las personas menores de 30 años tienen más probabilidades de estar asociadas con la violencia en la prisión.

En declaraciones finales, el fiscal de distrito del condado de Smith, Jacob Putman, dijo a los miembros del jurado que la llamada que hizo Davis desde la cárcel el mismo día que fue condenado demuestra que no está molesto por lo que hizo.

"Creo que se merece la pena de muerte y la ley apoya la pena de muerte. Por supuesto, se lo merece ", dijo Putman.

´LO HIZO PORQUE LE GUSTA´

Putman señaló que Davis se mantuvo al margen en 2017 y 2018 mientras la gente intentaba averiguar qué les estaba sucediendo a los pacientes.

"No necesita una razón para hacerlo; lo hace porque le gusta ", dijo Putman, y agregó que la fiscalía ha demostrado sin lugar a dudas que Davis es un peligro.

Señaló que el segundo hijo de Davis nació en diciembre de 2017, justo después de que Pamela Henderson se lesionara en noviembre y antes de que Kalina sufriera daño cerebral en enero.

"Cuando nació su bebé, se tomó un mes libre por asesinato", dijo Putman. "No se preocupa por su familia. No le importa nadie ".

El fiscal Lance Long se disculpó con los miembros del jurado y dijo que lo que han pasado las últimas semanas es difícil.

"La justicia en este tribunal no siempre es fácil", dijo.

Long le dijo al jurado que Davis no tiene empatía y que es casi como si tuviera un cargo por herir y matar pacientes.

"La razón por la que no lastimamos a extraños o incluso a personas cercanas a nosotros es porque tenemos empatía. Lo que hace que alguien sea peligroso es cuando no tiene empatía ", dijo Long. "¿Se sentía Dios porque era el único que sabía lo que estaba pasando en el hospital? Todo el tiempo se sentó hacia atrás ".

Long repitió la grabación de la llamada telefónica de la cárcel entre Davis y su ex esposa junto con imágenes de seguridad de Davis la noche del evento neurológico de Kalina. También notó las historias inconsistentes de Davis que les contó a los oficiales de policía y a los funcionarios del hospital durante la investigación.

LO CALIFICAN DE MONSTRUO

"Lo hizo a propósito, y fue a ver si Kalina se estrellaba. La única razón por la que sabemos sobre Joseph Kalina es porque se instalaron cámaras de video ", dijo Long.

Añadió que Davis "extinguió" la necesidad de los pacientes de estar en el hospital. Repasó cómo cada víctima y sus familias se vieron afectadas por las muertes o lesiones. La ex esposa de Davis y sus hijos también son víctimas, dijo Long, y agregó que el verdadero remordimiento no es decir que las muertes fueron accidentes como lo hizo Davis.

"En el fondo es un monstruo en serie, para usar sus propias palabras", dijo. "Está molesto porque lo atraparon. En pocas palabras, rompe el molde ".

Durante los alegatos finales, el abogado defensor Douglas Parks pidió piedad al jurado para Davis y dijo que la vida en prisión sería mejor que la muerte a pesar de los delitos por los que fue condenado.

"No va a tener acceso a la atención médica de nadie más. (No hay) nada que indique que es un peligro para cualquier otra persona fuera de la celda ", dijo Parks.

También dijo que si es sentenciado a cadena perpetua, el castigo de Davis incluiría la disminución del número de cartas enviadas a hYo y los visitantes que vienen a verlo a lo largo de los años. Agregó que Davis se perderá muchos hitos en la vida de sus hijos y que crecerán sin él.

TESTIMONIOS EN JUICIO

A lo largo del juicio y durante su fase de sentencia, los miembros del jurado escucharon a diferentes expertos médicos hablar sobre lo que pudo haber causado que los pacientes que se recuperaran de una cirugía cardíaca tuvieran eventos neurológicos inexplicables en 2017 y 2018.

Ex Det del Departamento de Policía de Tyler. Jeff Roberts testificó sobre una entrevista de 2018 que tuvo con Davis durante la cual dijo que la exenfermera fue desviada e indirecta cuando le hicieron preguntas específicas sobre los pacientes.

Jason Proctor, presidente de Christus Mother Frances Hospitals en Tyler, testificó que las historias de Davis cambiaron entre reuniones mientras los líderes del hospital investigaban un evento inexplicable que provocó el daño cerebral y la muerte de Kalina.

Proctor dijo que estaba al tanto de algunos resultados inesperados de los pacientes en la UCI cardiovascular del hospital cardíaco en 2017 y 2018.

Recordó haber recibido una llamada telefónica alrededor de las 9 p.m. el 25 de enero de 2018, de Deb Chelette, vicepresidenta de operaciones y servicios cardíacos de Christus Trinity Mother Frances Louis y Peaches Owen Heart Hospital, sobre las complicaciones que padeció Kalina.

SE RECUPERAN... Y MUEREN

Kalina se estaba recuperando de una cirugía cardíaca cuando tuvo un evento neurológico inexplicable que le causó daño cerebral. Una exploración mostró que tenía aire en el sistema arterial de su cerebro. Falleció dos años después.

Las imágenes de video de seguridad mostraron que Davis fue la última persona en ingresar a la habitación de Kalina.

En una reunión con Chelette y Davis, Proctor testificó que la respuesta inicial de Davis a por qué estaba en la habitación de Kalina fue silenciar una bomba intravenosa.

Durante una segunda reunión que siguió a la suspensión de Davis, Proctor dijo que Davis cambió su recuerdo de los eventos para decir que hizo algo con la línea arterial de Kalina.

El personal médico le dijo al jurado que, justo antes de cada uno de los incidentes de los pacientes, nunca esperaban que ocurrieran complicaciones y que los registros médicos mostraban recuperaciones de rutina.

Durante la fase de sentencia, la fiscalía presentó pruebas para demostrar que Davis mató a otros tres pacientes e intentó asesinar a cinco más. La evidencia mostró que los pacientes murieron o resultaron heridos debido a la inyección de aire en el sistema arterial o venoso y una inyección de insulina en el cuerpo.

Además de los cuatro que murieron por aire en el sistema arterial, Gary Parker, Pamela Henderson, Rickie Glenn, James Wages y Jesus Serrano resultaron heridos debido al aire en su sistema arterial, dijo el neumólogo del área de Dallas, el Dr. William Yarbrough.

INDAGATORIA ASESINOS EN SERIE

Los inyectados con aire en su sistema venoso incluyen a Perry Frank y James Blanks, quienes murieron poco después de la inyección de aire, testificó Yarbrough. También dijo que el paciente en recuperación James Sanders tuvo complicaciones y murió después de una inyección intencional de insulina.

Un agente del Servicio Secreto que analizó una computadora portátil con un nombre de usuario conectado a Davis, testificó que el usuario de la computadora vio un artículo de Wikipedia titulado "Lista de asesinos en serie por número de víctimas", en marzo de 2018, solo un mes antes de su arresto.

El agente también dijo que el usuario comenzó a buscar en el "hospital Mother Frances" o registró por completo el "hospital Mother Frances investigando un posible asesino en serie" aproximadamente al mismo tiempo.

"Ciertamente, el caso que concluye hoy no cura todas esas heridas. No podemos traer de vuelta a esa gente. Cuando ellos (las familias) saben que el asesino de su ser querido está ahí fuera y no se ha hecho nada al respecto, sigue siendo una fuente de dolor para ellos ", dijo Putman.

Davis enfrentó cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.