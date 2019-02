Con mando militar, el PAN no apoya a Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

El Partido Acción Nacional (PAN) dijo que por más llamados o ataques que les haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, su postura en el caso de la Guardia Nacional es que está exista pero con un mando civil, y no militar como lo propone.



El secretario general del PAN, Héctor Larios, aseveró que mientras que el presidente López Obrador "no garantice" que con la creación de la Guardia se fortalecerán los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno, que tenga un mando civil y que sea transitorio el uso de las Fuerzas Armadas, "difícilmente" la va aprobar.



"Por más llamados, ruegos o insultos los que nos profiera como lo ha hecho, lo importarte es que el mecanismo que se haga para combatir la inseguridad sea funcional para que haya resultados, y cómo está planteado no los habrá", aseguró.



Larios Córdova dijo a EL UNIVERSAL, que no es un tema de "caprichos" sino de fondo, y que cualquiera que haya visto las exposiciones del Parlamento Abierto en el Senado, se dio cuenta que van en el sentido de no militarizar la seguridad pública, y de las inconsistencias que tiene el proyecto.



Sobre que el PAN está politizando la discusión de la creación de la Guardia Nacional, afirmó: "nosotros no lo estamos politizando, lo que queremos es que funcione, sabemos que el problema más grande que tiene el país es la inseguridad, pero los mexicanos necesitamos tener confianza en cualquier cosa que nos prometan que va resolver el tema, pero éste no lo va a resolver".



El ex senador anotó que en todos los países del mundo el desarrollo de capacidades policiales es lo que retiene la inseguridad, no la participación del Ejército, "durante estos años su uso debió ser supletorio y mientras no se resuelva el tema de la policías, pero hacer permanente el uso de las Fuerzas Armadas no va resolver".



Eso sumado dijo, a la intención de desaparecer a la Policía Federal, que había acumulado 18 de años fortaleciendo capacidades, "me parece que vamos para atrás".



Héctor Larios rechazó que el PAN esté "agarrando" la creación de la Guardia Nacional como bandera política para enfrentarlo a López Obrador y a su gobierno, dado que todos los días expone un tema que le da la "oportunidad" a la oposición para enfrentarlo.



"La Guardia Nacional es un tema de fondo, de pensar en México y así estamos actuando", expresó.



Larios comentó que la comparación de la Guardia Nacional con los cascos azules de la ONU, lo único que demuestra es que "no sabe nada de política exterior como anteriormente ya lo demostrado".