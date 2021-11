Con la ciudad en semáforo verde, se acentúa la movilidad

Al encontrarse la ciudad en semáforo verde y fase dos, se ha venido acentuando la movilidad principalmente en avenidas y centros comerciales, lo cual se espera genere un repunte en la economía, de tal manera que no afecte la inminente reapertura de los puentes internacionales para visitas no esenciales.

Comerciantes locales como Jesús Salinas, Arturo Treviño, y Leonel López abordados al respecto, manifestaron su confianza de que la reapertura de los puentes a consumidores locales con visa, no les afectará en cuanto a las ventas debido a que una buena parte se trata de consumidores cautivos que para empezar no pueden cruzar la frontera porque no cuentan con la visa o porque ya se les venció.