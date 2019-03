Con "¿Dónde bailarán las niñas?", Sariñana hace oda a los 90

CIUDAD DE MÉXICO.

Ximena Sariñana quiere que sus fans vivan una experiencia musical similar a la que ella tuvo en la década de 1990 con su álbum "¿Dónde bailarán las niñas?".

El título del disco, lanzado la semana pasada, hace un guiño a "¿Dónde jugarán los niños?" de Maná de 1992, que a su vez fue retomado por Molotov en "¿Dónde jugarán las niñas?" de 1997.

"Son discos que marcan una época total de mi vida", dijo Sariñana en una entrevista reciente con The Associated Press.

Recordó que cantaba y bailaba con el disco de Maná de principio a fin y lo que significó después el de Molotov "para el momento tanto político como de la música por la que estaba pasando México".

"¿Dónde jugarán las niñas?" incluyó denuncias contra los medios de comunicación o el abuso de poder que resonaban con el hartazgo social por la falta de transición democrática en los últimos años del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que duró más siete décadas.

"Lo recuerdo con mucho, mucho cariño", dijo Sariñana.

Para la música, quien el año pasado se convirtió en madre de una niña, "¿Dónde bailarán las niñas?" es una respuesta femenina a esos dos álbumes de bandas masculinas. Buscaba "crear una especie de soundtrack para las mujeres desde puntos de vista siempre de empoderamiento", dijo.

"Me encantaría que en algún momento este disco fuera lo que fueron para mí esos dos discos. Me encantaría que alguna niña pueda escuchar este disco y decir ´¡Guau! Este es un disco que me marcó mucho´. Y qué mejor que con un mensaje tan positivo".

Sariñana, quien invitó a Gril Ultra, Francisca Valenzuela e Iza a cantar en este álbum, incluyó canciones de amor y desamor, así como temas con los que invita a las chicas a ser siempre ellas mismas. Es también un reflejo de cómo ella misma ha aprendido a sentirse a gusto en su propia piel, en todas sus facetas.

"Llegué a estar cómoda con todos los aspectos que hacen a Ximena: mi parte musical en la que ya me sentía súper consolidada... hasta la parte de mujer, una mujer plena, segura de sí misma y lista para emprender un camino que yo quería recorrer, que era el camino de la maternidad", dijo la artista de 33 años. "Este disco al final de cuentas es una reflejo de eso".

Tiene piezas bailables como "Huracán", con sonidos electro-pop y un poquito de disco, típicos de finales de los 90 y principios de los 2000 ("Ray of Light" de Madonna fue una de sus inspiraciones). Y después de este tema hay un track escondido titulado "Saguaro", como una especie de cactus gigante que crece en México y Estados Unidos.

"Es un tributo total... a esa experiencia de cuando ponías el disco y de repente se quedaba y empezaba otra canción y era compartirlo con tus amigos, escuchar el ´hidden track´ (la pieza escondida) de Alanis Morissette, Coldplay o Radiohead", dijo. "Fue una decisión totalmente de oda a estos discos".

La canción "Si tú te vas" es, junto con el primer sencillo "¿Qué tiene?", otra de las más movidas del álbum producido por Juan Pablo Vega con colaboraciones de Icon Music, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes llevaron a Sariñana a un sonido más eléctrico y cercano al hip hop, el dance hall y la música urbana.

"Es la canción perfecta para bailar al 100% y dedicar. Siempre me visualicé cantando esa canción a todo pulmón en una fiesta con mis amigas, dedicándosela al feo en cuestión", contó la cantautora. "Me encanta crear canciones que puedan convivir muy bien con momentos específicos".

Pero también tiene momentos muy adultos de ruptura y desamor, como en la pieza "Cobarde", que Sariñana ve también como una oportunidad para el empoderamiento femenino.

"Creo que es importante, es un aprendizaje, aprender a exigir a la persona, exigirle que termine (una relación) bien", dijo.

Sariñana está entre los artistas que se presentarán el 16 y 17 de marzo en en el Festival Vive Latino de la Ciudad de México, que este año llega a su 20ª edición.

"Es un festival que me encanta", dijo la cantante. "Le tengo un cariño especial porque es el festival con el que yo crecí yendo como espectadora a ver a todas las bandas que estaba escuchando en el momento y me encanta formar parte de los 20 años", dijo.

Tras ese concierto y sus presentaciones en los festivales SXSW, de Austin, Texas y Pa'l Norte de Monterrey, México, continuará su gira por San José de Costa Rica, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Nueva York.