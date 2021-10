Comparten reynosenses portería de ´Los Rayos´

Sin duda se trató de un momento muy especial y por eso antes de iniciar el encuentro Edgar y Emiliano no dudaron en tomarse juntos una fotografía que será un gran recuerdo y que motivará a muchos niños y jóvenes futbolistas de esta frontera.

Desde la pretemporada y en lo que va del torneo ambos guardametas ya habían entrenado juntos pero es la primera vez que coinciden en una convocatoria para un partido oficial. Todo indica que la portería del Necaxa estará un buen rato en manos reynosenses, es decir, ¡en muy buenas manos!.

LE AUGURA UN GRAN FUTURO

Edgar no tiene dudas de que su paisano se hará muy pronto con la titularidad en los Rayos e incluso le ve cualidades para llegar más allá.

"No es nada fácil la oportunidad de Primera División y creo que él se lo ha ganado, ha demostrado en las inferiores que está para cosas importantes, eso lo ha llevado a estar en la selección mexicana, nadie se lo regaló, y que bonita casualidad que haya salido conmigo, los dos de Reynosa y la verdad me pone muy contento porque siempre lo he dicho, en Reynosa hay mucho material, simplemente es que se sacrifiquen y luchen por sus sueños a toda costa, tanto Emiliano como yo pues somos ejemplo de eso, le auguro un gran futuro y dependerá de él hasta dónde quiere llegar", expresó el experimentado arquero.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Aunque aún no debuta con el equipo, Emiliano sigue creciendo a pasos agigantados y se siente feliz de poder aprender de un gran portero que además es su paisano.

"Edgar tiene mucha trayectoria, es una persona muy profesional y siempre dando lo mejor, claro que ha dejado huella en mi carrera así como todos los profes y mis demás compañeros, la verdad que jamás me imaginé compartir portería con un paisano en este nivel y me siento muy feliz y orgulloso de que los dos somos reynosenses, para mi esto es un paso muy importante en mi vida, creo que todo el trabajo y esfuerzo están rindiendo frutos pero poder debutar sigue siendo la meta", comentó el juvenil.