Combate frontal a evasión fiscal

Ciudad de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará un combate directo y frontal a la corrupción, la evasión, la informalidad y a todo tipo de prácticas que puedan poner en entredicho el Estado de derecho que se manifiesta en el sistema fiscal, adelantó la jefa del organismo, Margarita Ríos-Farjat.

Dijo en entrevista que si bien el combate a estas prácticas es una constante y no se baja la guardia, aunque tampoco deben esperar acciones "impactantes", recomendó a los contribuyentes que no están en orden con el fisco a que "no se confíen".

"A los que se sienten que no están al día, no se confíen, pónganse en orden, ahora aprovechen esta circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, por la página en Internet, por teléfono, en sus declaraciones pónganse en orden", insistió la funcionaria respecto a las declaraciones anuales que empresas y personas físicas deben presentar en marzo y abril, respectivamente.

Al término de la presentación del libro "Sistema fiscal mexicano: Guía para inversionistas", del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Thomson Reuters, señaló que próximamente el SAT anunciará medidas al respecto, aunque se reservó dar a conocer detalles y la fecha para ello.

"Van a decir: ¿Por qué no nos avisaron? Les estamos avisando, pónganse en orden ahorita, sobre todo antes de las declaraciones", añadió la funcionaria respecto a las declaraciones anuales que empresas y personas físicas deben presentar en marzo y abril, respectivamente.

Para hablar bien del sistema fiscal mexicano, agregó, lo primero que hay que hacer es que esté en orden, con lo cual el crecimiento de México "no debe tardar demasiado", además genera mucha oportunidad y certidumbre que los inversionistas conozcan bien este sistema.

Ríos-Farjat destacó el tema fiscal es fundamental para que los inversionistas se animen a incrementar su participación, no solamente el conocimiento empresarial o la oportunidad de inversión.

No obstante, si dos problemas visibles en México, como son la evasión o la informalidad, siguen ocupando un lugar preponderante en la opinión pública mexicana en materia fiscal, "cualquier esfuerzo va a quedar un poco hacia atrás".