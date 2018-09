Coca-Cola analiza entrar al mercado de marihuana

Coca-Cola Company dijo hoy que está siguiendo de cerca el pujante mercado de las infusiones de marihuana, respondiendo a un informe de un medio que aseguró que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en conversaciones con la canadiense Aurora Cannabis Inc.

Las discusiones sobre una posible inversión en este producto, informada por el canal financiero canadiense BNN Bloomberg, podría abrir un nuevo frente en la batalla de Coca-Cola por contrarrestar la lenta demanda de gaseosas azucaradas, diversificándose en la venta de cafés y bebidas más saludables.

El informe indicó que no había garantías de que las conversaciones entre las empresas tengan éxito, pero las acciones de Aurora llegaron a subir más de 22 por ciento tras la noticia. Los papeles de Coca-Cola, en tanto, avanzaban ligeramente en Nueva York.



La industria de la marihuana ha captado el interés de grandes empresas mientras Canadá y Estados Unidos dan pasos para legalizar el uso recreativo de la droga. Sin embargo, las multinacionales estadounidenses todavía son cautas sobre un negocio que sigue siendo ilegal bajos las leyes federales del país.



Tanto Coca-Cola como Aurora, en declaraciones separadas, dijeron estar interesadas en el mercado de las infusiones de marihuana aunque destacaron que no comentaban especulaciones de mercado.



Coca-Cola y Aurora probablemente desarrollarán bebidas que alivien la inflamación, el dolor y los calambres, según el informe de BNN, que citó fuentes cercanas al asunto.



Una asociación entre Coca-Cola y Aurora marcaría la primera entrada de una importante empresa de bebidas no alcohólicas en el mercado relacionado con la cannabis, que hasta ahora es terreno casi exclusivo de los fabricantes de bebidas alcohólicas.



Constellation Brands, fabricante de la cerveza Corona, invirtió más de 4 mil millones de dólares en la adquisición del productor de marihuana Canopy Growth, mientras que el brazo canadiense de Molson Coors Brewing Co ha dicho que elaborará infusiones de cannabis junto a Hydropothecary Corp.