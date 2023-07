Se reduce Comic-Con 2023

Ciudad de México

La Comic-Con de San Diego redujo considerablemente sus páneles debido a la huelga de la SAG-AFTRA, en la edición que se realizará del 20 al 23 de julio.

Desde junio varios actores importantes decidieron no asistir a la convención de este año, incluido talento de Marvel, Lucasfilm, HBO, Universal, Sony, Netflix y Warner Bros. aunque tenían próximos proyectos de DC como Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom.

Ahora, varias producciones y estudios, que tenían la esperanza de que se llegara a un acuerdo con la SAG-AFTRA, se han visto obligados a renunciar a su participación en la convención.

Entre las cancelaciones ya confirmadas se encuentran el panel H de Legendary Entertainment’s Hall, que tenía previsto presentar las primeras imágenes de Dune: Part Two con Timothée Chalamet y Zendaya, y Godzilla x Kong: The New Empire con Dan Stevens, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.

Tampoco estará Abbott Elementary de ABC, La rueda del tiempo de Amazon Prime Video, el spin-off de The Boys de Amazon Prime Video, Temporada 2 de Entrevista con el vampiro de AMC y 25 Aniversario de Ese Show de los 70.