Cobran 300 pesos por inscribir a niños

"Solo quería reportar que la escuela Melchor Ocampo, ubicada en el ejido ampliación Río Bravo, en toda la semana, se la han pasado pidiendo cooperación, y la directora Olga, no ha hecho nada al respecto, pidieron obligación (de pagar) la inscripción".

Y agregó "si no, no se agregaría a los grupos virtuales (para clases en línea) y no se entregarían libros. Aun así la gente con sacrificio pagó y siguen pidiendo" cooperaciones de diversa índole.

"Ya es mucho abuso, en una semana cuando ni siquiera los alumnos están acudiendo a la escuela", refirió el padre de familia, quien mostró las capturas del grupo de Whatsapp, en donde se les condiciona el acceso a las clases virtuales.

Exigencia de cuotas escolares, ya se presenta en primarias rurales.