Cobra venganza Al Ahly contra el Monterrey

Rabia estuvo presente en los descalabros que antes Rayados le propinó al equipo egipcio en este certamen y ahora les pudo ganar, algo que deseaba y que manifestó, incluso, un día antes del triunfo de 1-0 de este sábado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Todo el mundo sabe que incluso con las bajas que teníamos el Al Ahly siempre se enfoca y asumimos la responsabilidad", dijo Rabia después del partido.

"Quería jugar por tercera vez con el Monterrey porque había perdido dos veces con el Monterrey, en el 2012 en Japón y 2013 en Marruecos, y tenía mucha motivación por ganarles".

GRAN FRACASO: LUIS ROMO

Con el semblante cabizbajo, el mediocampista de Rayados Luis Romo reconoció con toda sinceridad que el Monterrey consumó un fracaso en el Mundial de Clubes. El Monterrey cayó 1-0 ante el Al Ahly en la primera ronda del Mundial de Clubes y ahora sólo aspira por el quinto lugar.

"No hay pretextos, no hay pretextos, es un fracaso y lo vamos a tomar así. Yo creo que habla por sí mismo (el fracaso)", dijo el refuerzo de Rayados después del partido para la cadena TNT Sports México, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Yo creo que no lo asimilamos todavía, notablemente es un fracaso muy grande y habrá que recomponer el camino nada mas".

"No hay palabras. Cuando no haces las cosas dentro del campo no puedes resolver con palabras, entonces simplemente entregar resultados, tengo que mejorar muchísimo y espero hacerlo", añadió.

Ofrece ´Krane´ disculpas

Sin argumentos para explicar la derrota ante el Al Ahly, al mediocampista de Rayados, Matías Kranevitter, no le quedó más que ofrecer disculpas por el fracaso en el Mundial de Clubes.

El volante argentino descartó que la forma en que se prepararon para el partido, por la falta de hasta 10 jugadores seleccionados por la Fecha FIFA, pero aceptó que fallaron.

"Puede ser que haya afectado (la cantidad de seleccionados), pero no es una excusa para este tipo de partidos, somos 11 contra 11, éramos los mismos dentro del campo de juego, uno de los chicos sí había llegado tarde, han jugado mucho tiempo en su selección, pero no era una excusa", reconoció.

"Difícil describirlo de otra manera (que no sea un fracaso), solamente pedir disculpas y nada, seguir que esta camiseta es muy grande y tenemos que seguir sumándole estrellas".

Por su parte, el atacante Rodolfo Pizarro se mostró triste por no haber conseguido el pase a Semifinales, y aseguró que ahora se enfocarán en ganar la Liga MX. Rayados jugará el partido por el quinto puesto el miércoles 9, entre el perdedor del Al Hilal y Al Jazira.