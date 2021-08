Clavados le cambian la vida a Darwin Nolasco

Además, él no era un desconocido en el ambiente acuático en Estados Unidos por sus participaciones internacionales. Ante todo, el joven Darwin quería estudiar una carrera con proyección profesional y no dejar el deporte de élite, algo difícil de llevar a cabo en México.

"Llegaron correos de entrenadores de Arizona State, Harvard, Missouri, Virginia y Florida State y me quedé en Florida State. Ellos me cambiaron la vida, vaya, ellos valoran todo, el esfuerzo, la trayectoria, la actitud y la comunicación es muy importante, se preocupan de los detalles, eso los hace grandes.

"En lo social, tengo muchos amigos, me tratan muy bien, me cuidan, están atentos al factor académico y hasta el entrenador olímpico John Proctor me trata como si fuera de su familia, lo mismo replican los compañeros del equipo de Florida, me siento lleno de expectativas", comenta orgulloso Darwin.

CONÓCELO

- Darwin Nolasco

- Edad: 17 años

- Municipio: Monterrey

- Especialidad: Plataforma de 10 m

- Primer equipo: Tigres UANL

- Entrenador: Rosa Valderrama

- Segundo equipo: CDM

- Entrenadores: Omar López Humberto

- Chacón y Osiris Argote

- Equipo actual: Seminoles de la Universidad

- Estatal de Florida