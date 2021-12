Clausuran negocios por ser incumplidos

Si bien la gran mayoría de los giros comerciales y de prestación de servicios, han acatado las restricciones impuestas por el Comité Estatal en Salud, en torno a la pandemia del coronavirus, no todos los establecimientos han cooperado, al grado de que algunos han sido "clausurados", procedimiento administrativo que en materia sanitaria se llama "suspensión".

Los giros de los negocios suspendidos, son: zapatería; venta de ropa; restaurantes y un salón de eventos, en donde los establecimientos sancionados han tenido que parar actividades de forma obligatoria de siete a 15 días, según el caso.

García de León, ha venido dejando en aclaró que estas sanciones, no conllevan multas, pues es una disposición estatal, no aplicar penas pecuniarias, para no agravar más la situación económica de los negocios, tan golpeados por la crisis del coronavirus, pero se ha tenido que proceder, para que se respeten las restricciones sanitarias y evitar, sobre todo ahora, con la variante Delta de Sars-Cov-2, la diseminación del virus.

Ocho giros han sido suspendidos por incumplimiento de los protocolos sanitarios, informó Coepris.