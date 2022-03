Claman ayuda: pierden su vivienda en incendio

La ropa, electrodomésticos, útiles para sus hijos y muebles, todo se perdió.

La casa se encuentra en la zona centro, calle Pino Suárez, número 420, esquina Ferrocarril o pueden llamar al teléfono: 8994 534856 y el apoyo puede ser en especie o en efectivo.

El incendio se registró hace algunos días, la familia estaba en el interior y al empezar a ver fuego, salieron corriendo con solo lo que traían puesto, toda la casa se perdió.

Son cuatro integrantes de familia, un adulto mayor, así como otra persona que se aloja en el lugar.

"Mi pérdida fue total, no hay bendición que no sea multiplicada, requiero de todo porque perdí todo, no quedó absolutamente nada, ni documentos, ni ropa, salimos con lo que traíamos puesto", dijo.

Toda la vivienda se perdió en la zona centro y los damnificados reciben apoyo de personas altruistas.