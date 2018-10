Clama ayuda para sepultar a su madre. Urge apoyo para gastos funerarios

Necesito que me apoyen de manera económica, el DIF me está ayudando con dejarme el servicio del velatorio fiado, pero debo pagar los permiso del panteón, permisos para darle sepultura, permisos sanitarios, y la preparación del cuerpo, en total son como 8 mil pesos y no cuento con ellos, ya que me encargaba del tratamiento de mi madre y me he quedado sin un peso Gabriel Moreno Rocha, Requiere de ayuda

Río Bravo, Tam.- Gabriel Moreno Rocha de 30 años de edad, pide a lariobravense que le apoyen para poder pagar los gastos funerarios de su madre, la hermana Raquel, como era conocida, una mujer llena de amor y de fe, que desde hacía 3 años recibía hemodiálisis debido a complicaciones de la diabetes. Raquel murió a los 58 años de edad, hace 3 días cuando su cuerpo ya no aguantó más este tratamiento.

Gabriel no cuenta con familiares que le puedan ayudar, era hijo único de Doña Raquel, ellos originarios de Veracruz, llegaron con muchos sueños e ilusiones hace 13 años a esta ciudad, en busca de una mejor calidad de vida, cosa que no ha logrado, debido a que siempre estuvo al pendiente de los cuidados y necesidades de su madre.

Por su parte Gabriel con profunda tristeza expresó:

"La llevé a su sesión de hemodiálisis y a media sesión ya no aguantó, le dio un infarto, yo estaba con ello, fue un momento muy difícil. Necesito que me apoyen de manera económica, el DIF me está ayudando con dejarme el servicio del velatorio fiado, pero debo pagar los permiso del panteón, permisos para darle sepultura, permisos sanitarios, y la preparación del cuerpo, en total son como 8 mil pesos y no cuento con ellos, ya que me encargaba del tratamiento de mi madre y me he quedado sin un peso", dijo.

Esperamos que la comunidad riobravense se toque el corazón y pueda apoyar a este joven que se siente triste y desconsolado, para que pueda pagar los servicios funerarios de su madre. Para más información de cómo podrías ayudar, puedes hablarle a Gabriel al número 8992-50-94. Está pasando por un momento muy difícil se siente desesperado. Al ver que no había un solo arreglo floral en la capilla, las florerías de alrededor donaron algunos ramos por gestión de los trabajadores del velatorio Municipal.

Certificado de defunción de Doña Raquel.