Citrícolas no son sujetos de crédito

Cd. Victoria, Tam.

El dirigente de la Unión de Ejidos Citricultores del Centro de Tamaulipas, Javier Ibarra Echartea, denunció que al no tener acceso a créditos con la banca comercial, los productores naranjeros se ven en la necesidad de recurrir a prestamistas o agiotistas, los cuales cobran elevadas tasas de interés que merman las utilidades del campo.

"Desgraciadamente el productor tiene que pedir prestado a los ´agiotistas´ o pedir prestado en las casas comerciales que después se lo cobran con intereses muy altos, porque para el sector primario no hay créditos en la banca, no hay ningún tipo de crédito y la banca también tiende a disminuir el financiamiento".

El líder naranjero detalló que el 95 por ciento de los citricultores no son sujetos a crédito, por lo cual, se ven disminuidas en sus capacidades para continuar produciendo; dijo que, en municipios como Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo y Llera, se cuenta con una extensión de 20 mil hectáreas dedicadas a la producción naranjera, la cual, este año rendirá un aproximado de 250 mil toneladas.

"El productor no tiene para poder activar sus huertas, se tiene que activar alguna dispersora de crédito para que tenga financiamiento sino se sigue batallando en este renglón", Ibarra Echartea señaló que esta temporada se tiene una cotización de dos mil 500 pesos la tonelada de la naranja California, no obstante, se espera que el precio del producto mejore en las próximas semanas, "aquí el problema es que el productor no tiene ningún apoyo y si el productor tiene créditos con ´agiotistas´ estos son a muy alto costo".

Para finalizar comentó que las lluvias de las semanas recientes han ayudado mucho a que se logre la producción de la temporada, sin embargo, destacó la falta de fertilizantes para lo cual dijo se buscan apoyos tanto con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado como con la Federación, "el problema es otro tipo de reactivos que son los fertilizantes que estamos esperando que nos apoyen, sobre todo al sector más vulnerable que es el sector social".