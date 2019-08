Cine para formar mejores ciudadanos

México, 4 Ago .- Con una sala completamente llena, este domingo se inauguró la edición 24 del Festival Internacional de Cine para Niños (... y no tan niños) en la Cineteca Nacional, donde los más pequeños del hogar llegaron acompañados por un adulto y, a lo largo de las proyecciones, se mantuvieron atentos.

Durante casi dos horas se presentaron algunos cortometrajes y largometrajes de producciones internacionales y una nacional, lo que fue solo una probadita de lo que el festival ofrecerá al público del 6 al 11 de agosto en las diferentes sedes que tendrá, tanto en la capital del país como en el Estado de México.

Liset Cotera, fundadora y directora del festival, destacó que en este encuentro se presentarán 59 producciones de 29 países del mundo, con el objetivo de que los infantes tengan la oportunidad de ver materiales de calidad y que no son distribuidos de manera muy frecuente.

Consideró que en México no hay cine de calidad para niños; sin embargo, reconoció los esfuerzos realizados para hacer producción dirigida a este público: "para hacer los contenidos hay que profesionalizarnos, hay que tener buenas historias, hay que partir de las emociones y sensaciones de ellos".

"Todavía hay mucho camino que recorrer, es una pena que, por ejemplo, no haya una producción propia, que no haya más producción para niñas y niños en México; nuestras miradas están ceñidas a los estrenos de Hollywood y no tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra idiosincrasia", abundó.

Liset Cotera dijo que es un derecho cultural que los niños tengan acceso a un cine de calidad, y si se les acerca a este medio desde la primera infancia, se forman ciudadanos más empáticos y solidarios.

"El cine tiene una gran capacidad para tocar fibras especiales y, en ese sentido, acercar a los niños a éste o a cualquier disciplina artística es fundamental, es un derecho cultural y si se crea y se hace más cine, se les da oportunidad a nuestros cineastas y productores", concluyó.