Cierre con broche de oro

OVACIONADO

Pedro, radiante y cómodo en la que como él bien dice, considera su casa, salió al escenario a dar unas palabras antes de la proyección recibiendo una inesperada ovación en la que el público se puso de pie.

"Es muy emocionante para mí, lo agradezco porque todavía no han visto la película y no sé si les gustará", bromeó haciendo reír al público.

Pero esa no fue la única oportunidad que tuvo para provocar las carcajadas entre los asistentes, pues el segundo momento vino con la confesión que hizo antes de llamar a Penélope Cruz al escenario.

"Para hacer esta película conté con dos actrices extraordinarias. Una es Milena Smit, una chica joven, sin experiencia, pero todo lo que hace respira una verdad imposible ignorar".

SU MEJOR ACTRIZ

Después se refirió a Penélope. "La otra es una actriz maravillosa, a quien recuerdo haberles presentado en este mismo escenario en 1997 con Carne trémula y desde entonces nos volvimos amigos muy cercanos. Durante todos estos años la he ido queriendo y admirando más. Y déjenme confesarles algo que quizá nunca antes haya dicho pero fue durante Volver, en donde ella es la protagonista absoluta, cuando sentí un profundo deseo heterosexual por ella. No hice nada, la respeté pero estaba muy cachondo con ella", contó entre risas y aplausos.

"Cuando estoy haciendo una nueva película siempre me pregunto, ´¿estaré en el Festival de Nueva York con esta cinta´, porque esta no es sólo mi casa sino que es realmente un Festival que respeto y amo muchísimo. Algo que me encanta de esta muestra es que no es una competencia, no tengo que competir en contra de alguien que admiro", apuntó.

Hubo sesión de preguntas y respuestas con el director y las actrices.

"Madres paralelas está relacionado con Julieta y con Dolor y gloria. También las cosas de las que hablo en estas tres películas me demandaban ese tono", explicó el cineasta.

Pedro Almodóvar describió hacer "Madres paralelas" durante el apogeo de la pandemia tanto como un desafío como un escape del mundo exterior.