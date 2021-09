Cierre con broche de oro

JIMENA MALDONADO

Es una compositora mexicana nacida en la Ciudad de México en 1988. Habiendo estudiado composición y fotografía, Jimena está interesada en combinar ambas disciplinas con el objetivo de explorar distintas maneras de componer y presentar su trabajo. Sus obras exploran la sinergia entre elementos visuales y musicales y las posibles formas de combinar ambos elementos para componer, presentar su trabajo, y colaborar con intérpretes y artistas visuales.

Sus obras han sido interpretadas y comisionadas por ensambles tales como el Ligeti Quartet (UK), Jeffrey Zeigler (USA), Quatuor Bozzini(CAN), Cuarteto José White (MX), Quinteto de Alientos de la Ciudad de México (MX), Orkest de Ereprijs (NL), Decibel Ensemble (UK), National Sawdust Ensemble (USA) y HD Duo (AUS) en festivales tales como el Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (MX), Le Tout-petit festival musical (FR), Open Circuit Festival (UK) y Aires Nacionales (MX). Jimena es una de las tres ganadoras de la prestigiosa competencia Hildegard Competition 2020.

AURÉS MOUSSONG

Nacido en la Ciudad de México, estudió la licenciatura de composición en la Escuela Superior de Música de donde egresó en el 2017 bajo la tutela del maestro José Luis Castillo. En el 2020 comenzó sus estudios de maestría en composición en la Academia Liszt (Liszt Zenemuvészeti Egyetem) en Budapest, Hungría, bajo la tutela del compositor Gyula Fekete y próximamente se trasladará a la Universidad de las Artes en Berlín para continuar sus estudios con Marc Sabat. Actualmente se encuentra participando en el Festival de Música Contemporánea Ostrava Days, en República Checa.

También ha enriquecido su formación a través de diversos programas nacionales y extranjeros, así como con el estudio de "otras músicas". Ha escrito música de cámara, orquestal y electroacústica.

LUCIE VÍTKOVÁ

Compositora, improvisadora y performer (acordeón, hichiriki, sintetizador, armónica, voz y danza) de la República Checa, viviendo en Nueva York. Durante sus estudios de composición en la Janácek Academy of Music and Performing Arts en Brno ha sido académica visitante en el Royal Conservatory de La Haya (Holanda), el California Institute of the Arts en Valencia (Estados Unidos), la Universität der Künste en Berlín (Alemania), la Columbia University en Nueva York (Estados Unidos) y la New York University. Sus composiciones se enfocan en la sonificación (composiciones basadas en modelos abstractos derivados de objetos físicos) mientras que en su práctica de improvisación Lucie trabaja con características de espacios discretos a través de la interacción entre sonido y movimiento. En su trabajo reciente, Lucie se ha interesado en aspectos socio-políticos de la música en relación a la vida cotidiana y en reciclar basura para construir trajes sonoros.

Fue nominada para el Herb Alpert Awards in Arts 2017 en la categoría de Música, comisionada por la Roulette Intermedium en 2017 y convertida en una artista residente Roulette en 2018.

SOURENA MOSLEH

Compositor e ingeniero de sonido Persa. A los 10 años comenzó a tocar el piano y cinco años después terminó su primera composición "Sonata for Cello solo". En 2013 ganó el tercer lugar en el concurso internacional "Renaissance" en Gyumri, Armenia, con su pieza coral "Lahzeye Didar" siendo el participante más joven. Ha completado su licenciatura en composición en la Anton Bruckner Private University en Linz, y en electrónica en la Technikum University of Applied Sciences en Viena. Muchas de sus composiciones han sido interpretadas en Austria, incluyendo el estreno mundial de la pieza orquestal "Grandfather´s Caucasus" en el festival "Leicht über Linz" (2016). Mosleh está actualmente realizando otro doble grado en ingeniería eléctrica / ingeniería de sonido en la en la Graz University of Technology and Graz University of Art. Trabaja como maestro de piano y teoría musical.

TODO INVITADOS

El próximo sábado 04 de septiembre se presenta la fecha 13 que da cierre a esta primera edición del festival, presentando un programa por demás interesante que contará con las propuestas de: Jimena Maldonado (México), Aurés Moussong (México), Lucie Vitková (República Checa) y Sourena Mosleh (Irán).