Cierran pescadores laguna La Escondida

Tampico, Tam.

Pescadores de la laguna de La Escondida bloquearon el acceso a embarcaciones a ese sitio, pues señalan que no dejarán que las autoridades de pesca les impidan seguir con la actividad, más aún si pretenden que esa zona se convertiría en turística.

Óscar Almazán, uno de los pescadores con residencia en el único ejido de Tampico, denominada La Isleta, informó que están en desventaja al no estar agrupados en una cooperativa pues señala que al ser libres les niegan hasta los permisos para trabajar, sin embargo reconocen que no se han organizado para formar una pues ellos solo se dedican a trabajar.

Lo anterior viene a colación luego de que autoridades federales ya les restringieron su actividad en un horario que no les conviene, "nosotros al ser libres la autoridad abusa porque como no tenemos permisos y cuando intentamos sacarlos siempre nos los niegan nos dicen que no hay y al ser cooperativa seríamos más fuertes, más competitivos y tendríamos más ventajas".

Señala que ellos tal vez formarían alguna cooperativa pero que tienen ahorita como prioridad que les resuelvan el problema de que los dejen pescar.

"Ahorita estamos en desventaja porque como no tenemos permiso. Ahorita queremos que nos resuelvan el problema de que nos dejen pescar porque prácticamente nos están sacando de la laguna", expresó.

Asimismo los pescadores colocaron un cercado de malla en el acceso a la laguna La Escondida, además de troncos bajo el agua con el afán de que los motores que se acerquen se dañen.

En el cercado también colocaron un anuncio en donde prohíben el paso a los turistas.

ACLARAN SITUACIóN

Por su parte el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas, Antonio Garza de Yta, a través de un comunicado informó que la actividad pesquera comercial en la laguna "La Escondida", ubicada en el sistema lagunario de la Zona Conurbada Sur del Estado, se mantiene vigente, de acuerdo a los lineamientos y permisos expedidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).

Garza de Yta, estableció comunicación con los pescadores de la zona y realizó la aclaración, luego de una supuesta imposición de sellos de prohibición para la pesca comercial en este vaso lacustre, por parte de autoridades federales.

El titular de Pesca y Acuacultura aseguró a los productores que pueden continuar con sus actividades y que cuentan con todo el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas para llevarlas a cabo.