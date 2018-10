Cierra AMLO gira de agradecimiento

Cd. de México.- Sin visitar Puebla ni Veracruz, Andrés Manuel López Obrador concluyó hoy la primera etapa de su gira de agradecimiento por el País.

Para cerrar, el Presidente electo visitó Chiapas, donde se reunió con el Mandatario, Manuel Velasco, y con el Gobernador electo, Rutilio Escandón, con la finalidad de revisar los proyectos, entre ellos el Tren Maya, que se implementarán en la entidad.

"En Chiapas terminamos la primera etapa de la gira de agradecimiento por el País. Nos faltan Puebla y Veracruz, que visitaremos próximamente", afirmó el morenista en su cuenta de Facebook.

López Obrador compartió un video en el cual se establece que Chiapas es la entidad desde la cual iniciará la denominada cuarta transformación.

En el spot, la voz de una mujer narra los principales proyectos del próximo sexenio, como la construcción de una nueva refinería y la rehabilitación de las existentes, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la creación de 100 universidades en todo el territorio nacional.

Así como el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, duplicar las pensiones para adultos mayores, sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, apoyar a un millón de personas con discapacidad, cobertura de internet en todo México, la zona franca en la frontera norte, la austeridad republicana, el apoyo a pequeñas y medianas empresas e impulsar el desarrollo del campo.

"Chiapas es la tierra donde comienza la patria y desde hoy es el estado donde da inicio la cuarta transformación del País, este día es histórico para Chiapas porque aquí culmina la primera etapa de la gira de agradecimiento", menciona el video.

El spot agradece a López Obrador por "defender que el sur existe".

"Gracias por borrar las diferencias. Hoy no hay divisiones, hay voluntad, hoy no hay dudas, hay proyectos, hoy no hay imposibles porque hemos trazado las metas", indica el material audiovisual.

"En Chiapas estamos listos para que a partir del primero de diciembre construyamos juntos desde el sur la cuarta transformación de México".

Aunque no se explicó por qué la primera etapa de la gira de agradecimiento no incluyó esos estados, en el caso de Puebla la elección local está bajo litigio en el Tribunal Electoral federal debido a que Morena acusó que el triunfo de la panista Martha Érika Alonso fue fraudulento.

Sobre Veracruz, desde el año pasado López Obrador ha tenido distintos pleitos con el Gobernador Miguel Ángel Yunes, a quien ha señalado de corrupto.

Yunes también ha lanzado descalificaciones contra el tabasqueño, lo retó a debatir públicamente y lo vinculó con el ex Gobernador Javier Duarte.