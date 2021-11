Chivas femenil cae ante Querétaro y suma 3 sin ganar

Chivas femenil no sabe ganar. Con la derrota ante Gallos Blancos por 2-0 El Rebaño sumó su tercer partido consecutivo sin victoria en el Grita México A21 de la Liga MX Femenil que está en su recta final; primero registró dos empates, y ahora la caída frente a Querétaro.

Fue un encuentro en el que todo salió mal para el cuadro de Edgar "Chore" Mejía al verse abajo en el marcador desde el Primer Tiempo y que su goleadora Alicia Cervantes no salió en su mejor día para definir, a lo que se agregó el desatino del equipo en general.

Pese al descalabro, las Chivas se mantienen en la zona de clasificación con 30 puntos en el cuarto lugar General. Sin embargo, es evidente la baja sensible en su rendimiento rumbo a la Liguilla.

Querétaro por su parte, llegó a 13 puntos para colocarse en la posición 13.

Desde el inicio del partido disputado en la cancha 2 de Verde Valle, Querétaro mostró determinación para obtener el triunfo apenas al minuto 2 con un disparo de media distancia para poner a prueba los reflejos de la guardameta Celeste Espino, y las Chivas respondieron con la misma fórmula a través de Anette Vázquez al 8´ pero el balón se fue de largo de la cabaña de Gallos Blancos.

Al 23´ la defensa de las Chivas se descuidó en un saque de banda que cayó en los pies de Fátima Servín, quien filtró el balón entre las piernas de Michelle González para que Leidy Ramos aprovechara y sorprendiera a Espino con el 1-0.

Cuando parecía que las Chivas recomponían al tener un penalti a su favor, Cervantes erró el tiro que fue rechazado por la guardameta Vanessa Córdoba.

Para la segunda parte, de nuevo todo comenzó mal para las Chivas. Transcurría el 47´ cuando Servín definió con disparo fuera del área que hizo una carambola en el poste izquierdo y derecho de Espino, para finalmente ir a las redes y marcar así el 2-0.

Con el marcador en contra las Rojiblancas se volcaron con furia al frente, pero como producto de su desesperación fallaron sus oportunidades generadas para así sumar su tercer partido al hilo sin ganar.

´QUERÉTARO NOS PASÓ POR ENCIMA´

Edgar Mejía exhibió un semblante de preocupación: No solamente en su rostro, sino también en su tono de voz; la derrota de las Chivas femenil por 2-0 ante Querétaro que dejó al equipo con 30 puntos y en la cuarta posición, lo tiene inconforme, pero con la aceptación de que su equipo ha venido a menos.

"Hoy definitivamente fue un mal partido, hay mucho que trabajar, el partido con Puebla fue un aviso y no lo supimos ver, hoy es una consecuencia de cosas que estamos dejando de hacer, no las olvidamos, pero hoy Querétaro nos pasó por encima, me ocuparé en ello porque estoy convencido de ello".

"Tenemos la suficiente madurez para aceptar que ya veníamos arrastrando dos o tres partidos que nos estaban costando independientemente del rival, porque, aunque el partido durará 10 o 30 minutos más creo que iba a ser muy difícil anotar un gol y solamente nos hubiéramos arriesgado a que nos metieran otro. No voy a poner ningún pretexto. No me gustó la forma en absoluto, ha sido uno de nuestros peores partidos en todos los aspectos, y sé que le vamos a dar la vuelta", dijo el entrenador de las Chivas.

Las rojiblancas ya tienen garantizado su boleto a la Liguilla, pero con 2 juegos más por disputar, en caso de seguir en la línea descendente combinado con otros resultados bajaría más peldaños, lo que le perjudicaría para no ser local en los partidos de Vuelta en la Liguilla.

"Por supuesto que en mi mente es estar en los primeros lugares, no es una obsesión pero sé que podemos estar ahí, tendremos que ser muy honestos en mi autocrítica, sé que como equipo haremos lo máximo, lo vamos a encarar sin poner ningún pretexto, hoy no me gustó para nada, las jugadoras opinan lo mismo, hay que ser congruentes con lo que hablamos, se lo dije a la entrenadora de Querétaro (Carla Rossi), que nos pasaron por encima", comentó el estratega.