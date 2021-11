Central Nuclear sin riesgo: Eibenschutz

El fin de semana se dio a conocer por el periódico español El País, que la central estaba en "alerta roja" porque una unidad se quedó sin energía, por lo que todos los sistemas, hasta los de seguridad, habían salido de operación, incluso se señaló un derrame de agua contaminada.

"El concepto de alerta roja no existe. No existe una instalación que no presente alguna falla o problema durante su operación, pero de ahí a que ha estado a punto de ocurrir un Chernobyl mexicano no sé de dónde sale.

"Si hay una fuente energética, por la que la sociedad no debe preocuparse es la nuclear, porque si la gente se pone a analizar seriamente todos los accidentes nucleares que han ocurrido y los comparan con los de otro tipo de accidentes de generación gana la nuclear por un margen enorme", aseguró Eibenschutz.

Una fuente con conocimiento del tema explicó que se trató de una falla en la red eléctrica, pero externa a la central, que dejó sin energía a la unidad 2 y que recientemente estaba por retomar operaciones luego de 10 días de mantenimiento programado.

Pero que de manera inmediata entraron como respaldo unidades de generación a diésel.

Estado de "alerta roja" en la planta, aseguran que esa clasificación de riesgo ni siquiera existe.