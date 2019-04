Celebrarán Día de los Niños con sorteo de libros y juegos

Edinburg, TX. - La biblioteca municipal se prepara para llevar a cabo una celebración reconocida a nivel nacional que enfatiza la importancia de la alfabetización para los niños de todos los orígenes lingüísticos y culturales.

El 24 de abril, la Biblioteca Pública Dustin M. Sekula, celebrará el Día de los Niños/Día de los Libros (Children´s Day/Book Day).

La celebración, también conocida como Día, se llevará a cabo empezando a las 18:00 horas. El evento ofrecerá una gran variedad de actividades divertidas e informativas y servicios para niños y sus familias.

El evento es gratis y todos están invitados. La biblioteca ofrecerá una gran variedad de actividades como la presentación de la autora local Patty York Raymond autora de los libros para niños, "The ABCs to Ranching" y "It's To Wind Wind!"

Después de la presentación, los asistentes podrán participar en una variedad de juegos, actividades de artes y manualidades, sorteos de libros, pintura de cara y refrigerios. Si bien no es obligatorio, el personal de la biblioteca alienta a los usuarios a vestirse con su mejor ropa western.

De acuerdo con el director asistente de la biblioteca, José Tamez, el evento es un compromiso para vincular a los niños y sus familias con el mundo de los libros, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo cognitivo y de alfabetización de manera que se respete y acepte el idioma y la cultura del hogar del menor.