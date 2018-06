Celebran XV años bailando

El Ballet Folklórico "Ozomatli" de Casa de la Cultura de Reynosa A.C. fue fundado el 3 de Febrero del año 2003 por el Prof. Mauricio Garcés, con el firme propósito de crear una agrupación cimentada en el valor de nuestras costumbres y tradiciones. Con el objetivo de darle bases sólidas, el ballet tuvo su inicio como un taller de danza folklórica donde a través del tiempo y el gran apoyo de los directivos de la Institución a la que pertenece, su trabajo fue mejorando y siendo aceptado por el público que lo vio nacer.





SIN FINES DE LUCRO

Y este este 2018 que esta llegando a su Aniversario número XV, que se dice fácil pero son años de disciplina, esfuerzo y mucho trabajo, pero algo que vale la pena valorar y destacar es que esta agrupación no tiene fines de lucro, no cobra colegiatura, no cobra vestuarios ; son simbólicos algunas cosas que tienen que adquirir los jóvenes bailarines.

Este ballet cuenta con la participación de un grupo entusiasta de jóvenes estudiantes y profesionistas dispuestos a otorgar su tiempo a esta bella disciplina, se ha logrado dar difusión a los diferentes ritmos, bailes y danzas típicas de las diversas regiones de nuestro país. Contando así, como un repertorio que comprende los Estados de Tamaulipas (Región Norte, Centro y Huasteca de Tamaulipas), Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua.

Estos bailarines han formado parte de festivales nacionales de folklor, ferias, intercambios culturales y otros eventos de relevancia en el país, presentando su programa artístico en diversos estados del país como: Zacatecas, Durango, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, diversas ciudades de Tamaulipas y Estados Unidos de Norteamérica, además de una destacada participación en el Festival del Caribe denominado "Fiesta del Fuego" en Santiago de Cuba, Cuba en Julio del 2014.

Cabe mencionar que hace 15 años el Ballet Folklórico Ozomatli de Casa de la Cultura de Reynosa A.C., inició con solo con seis integrado solo por señoritas y actualmente cuenta con 45 integrantes divididos en dos grupos.

En entrevista con el director de esta agrupación se le cuestionó acerca de que les ha dado la permanencia y dijo: "Principalmente el amor por el folklor de nuestro país, su difusión y conservación. Además de la constancia, disciplina y perseverancia".

¿Que le significa a usted la danza?:"Es la principal expresión corporal del ser humano ya que involucra cada parte del cuerpo, pero además involucra sentimientos y emociones. Por si fuera poco la danza me ha permitido dejar un poco de mi en cada uno de los integrantes del Ballet Folklórico "Ozomatli".

PROMOTORES DEL FOLKLOR

Mauricio Garcés abordo la importancia de la promoción y difusión del folklor de México y explicó: "El folklor nos da identidad, sentido de pertenencia, nos hace parte de una cultura ancestral y rica en conocimientos, costumbres y tradiciones, que enriquecida con la colonización se conformo en algo sin igual en todo el mundo, nuestro folklor es de los más ricos en el planeta; entones vale la pena darlo a conocer y porque no, presumirlo".

¿Considera que por ser frontera se ha dificultado el interés en los jóvenes por bailar folklor?: "Hace 15 años lo pensaba, pero cada vez hay más opciones para que los jóvenes se acerquen a esta actividad y lo han hecho. Todas las agrupaciones que hay en nuestra ciudad en la actualidad han hecho un gran esfuerzo por brindar un espacio para desarrollarse en el folklor y con eso se ha incrementado el número integrantes en cada agrupación. Es cierto, nuestra ciudad tiene características muy diferentes a las de otras ciudades de nuestro país, pero cada vez hay más interesados en el folklor nacional".

¿Cómo definiría a "Ozomatli"?: "Como una agrupación perseverante y además respetuosa y se define en tres palabras respeto, disciplina y constancia".

Y para quienes deseen unirse a esta agrupación, el director indicó: "Las puertas están abiertas a todos aquellos que deseen integrarse, solo deben contar con disponibilidad de tiempo los fines de semana que es cuando ensayamos, además de la disponibilidad para salir de la ciudad e incluso del país a nuestras giras nacionales e internacionales y pueden pedir informes a la página de Facebook: Mauricio Garces (Ballet folklórico Ozomatli)".

Y para finalizar respecto a las expectativas a futuro para el ballet, Garcés, aseveró: "La permanencia y los proyectos con el resto de las agrupaciones folklóricas de la ciudad. Y por supuesto, seguir en el camino de la promoción y difusión a nivel internacional".