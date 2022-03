Celebran cumbre de crédito doble en STC

Estamos en una encrucijada crítica con el 25 por ciento de todos los estudiantes que no asisten a la universidad debido a crisis sanitaria". Ricardo Solís, Presidente de South Texas College

El presidente de South Texas College, sede del evento, Ricardo Solis, reconoce la encrucijada que enfrentan los estudiantes no solo por la pandemia sanitaria, también por problemas económicos y de salud.

"Estamos en una encrucijada crítica con el 25 por ciento de todos los estudiantes que no asisten a la universidad debido a crisis sanitaria", notó Solis. "Muchos de la llamada generación perdida eran estudiantes de inscripción dual y tenemos algunos avances para preparar a estos estudiantes para la universidad".

El evento de dos días atrajo a educadores de escuelas secundarias y universidades que trabajan en programas de doble crédito, inscripción simultánea y programas universitarios tempranos en los que los estudiantes de secundaria toman cursos universitarios ahorrando tiempo y dinero en el proceso.

Entre los participantes, el corresponsal de ABC News, John Quinones, inspiró a los educadores con su historia de lucha y éxito.

Quiñones creció en San Antonio en la pobreza con padres, quienes pese a que solo estudiaron hasta el tercer grado, les recalcaron a sus hijos que la educación era la salida.

El periodista, ganador del premio Emmy y presentador del programa de televisión "¿What Would You Do?" compartió que lustraba zapatos a los ocho años y piscaba cerezas en Michigan y tomates en Ohio cuando era un trabajador agrícola migrante.

Encontrar maestros calificados, modelos de financiamiento y cerrar la brecha de equidad para los estudiantes en doble crédito, particularmente los estudiantes latinos, son algunos de los retos que enfrentan actualmente los educadores en esta área.