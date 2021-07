Celebran Chivas su séptimo título

Las Chivas celebraron su séptimo título en la Sub 17 del futbol mexicano.

Noticia Relacionada Cuestionan señalamiento de la Marina al Poder Judicial

El Rebaño superó 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco para mantener el invicto en los duelos por el título, al sumar 7 estrellas de 7 intentos.

El reto que viene es para el club en consolidar a estos jóvenes en el primer equipo.

"Me parece muy interesante y emocionante, porque la apuesta de Chivas son sus Fuerzas Básicas, y es el comienzo del futuro, primero la 20 y ahora la 17, y creo que estamos demostrando que nuestro proyecto de club es sólido. Lo que me tiene más orgulloso es que no saben cómo quieren al equipo estos chavos, y esa pasión y orgullo la llevaron a la cancha, y gracias a eso ganaron.

"Ustedes lo vieron en la cancha, pero a mí me toca verlos en el vestidor, y hay un futuro prometedor con estos chavos en Primera División, se los aseguro", afirmó el presidente de las Chivas, Amaury Vergara.

El directivo felicitó a todo el plantel dirigido por Rodolfo Jáuregui.

En estas Chivas Sub 17 juegan Mateo Chávez, hijo del "Tilón"; Carlos Salcido Jr., heredero del ex capitán; Christo Vela, hijo de Alejandro Vela y sobrino de Carlos Vela, y Armando González, también del mismo nombre de su padre.

"Es muy emocionante lo de los hijos, incluso hasta con el rival (Santiago Márquez hijo de Rafael), viene una generación muy importante de jugadores jaliscienses, y eso me hace recordar buenos tiempos del futbol tapatío", dijo Vergara.

Amaury dedicó el título a la memoria de Guillermo "Tigre" Sepúlveda, quien falleció el jueves a los 86 años de edad.

"Estos chicos dedicaron la copa al ´Tigre´ Sepúlveda, quien nos acompañó con su energía y esencia, y no es coincidencia porque en Chivas pasan esas cosas, hay mucha gente que nos está ayudando y cuidando", finalizó.

Clásico y la Copa

SUB 17. El Guadalajara conquistó el Clásico Tapatío y el Guardianes 2021 en la Sub 17.

Los rojiblancos se impusieron 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco para alzar su séptimo trofeo en la categoría.

Carlos Cruz adelantó a los Zorros, pero Luis Ledesma empató para el Rebaño.

Leonardo Sánchez hizo el gol del título para las Chivas que presumen 3 triunfos de 5 Finales frente al Atlas en la Sub 17.