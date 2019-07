Carlos Trejo asegura nunca quiso herir a Adame

Ciudad de México.- A pesar de las diferencias que enfrentan, Carlos Trejo afirmó que nunca quiso lastimar a Alfredo Adame cuando le lanzó una botella de agua.

Tras el incidente, que sucedió en la conferencia de prensa sobre "Ajuste de Cuentas", la pelea que tenían prevista para el 2 de agosto, el conductor declaró que recibió puntadas para cerrar la herida en su ceja izquierda.

"Cuando llegué el señor se puso agresivo, yo no ataqué. Si se dan cuenta, yo abrí la botella, tomé un poco de agua y la dejé, le puse la tapa encima. Si hubiera querido aventársela te digo: ´se la quise aventar, ¿y qué?´. Pero no, lo único que quería hacer era aventarle el agua, pero se me resbaló de la mano, simplemente fue todo. Fue un accidente, no fue la intención aventar una botella", afirmó Trejo.

POSPONE PELEA

Debido a la lesión, Adame anunció que la pelea sería pospuesta hasta que se recupere, por lo que Trejo sostuvo que él sigue en pie.

Además, sobre la cláusula del contrato del enfrentamiento que estipula que quien no se presente pague una multa de un millón 500 mil pesos, "El Cazafantasmas" afirmó que no teme pagar cantidad alguna.

"Creo que una persona que no tiene miedo simplemente se sube al ring y se acabó. Una persona que pone una restricción es porque tiene miedo. Es una tontería, porque a ver, ¿dónde está el certificado o la firma del doctor?. Yo estoy listo, siempre estoy entrenando, toda la vida he entrenado", expresó Trejo.

Aprovechó para aclarar que nunca quiso faltarle el respeto a Mary Paz Banquells, exesposa de Adame, cuando presuntamente se burló de la orientación sexual de uno de sus hijos.