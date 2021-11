Carlos Salcedo definió como los dioses.- Herrera

Cuando Tigres más lo necesitaba, Carlos Salcedo apareció para darles el pase a las Semifinales del Torneo Grita México A21, algo que destacó su técnico Miguel Herrera.

El "Piojo" alabó el trabajo del "Titán", quien durante la ida ante Santos se convirtió en el villano y antes recibió críticas por temas extracancha.

"El roce fue parte de un juego, parte de un grupo de compañeros que estaban molestos, pero no hubo golpes, me da gusto porque Charli (Salcedo) ha venido mejorando, es normal que se les critique algunas cosas, son futbolistas, jóvenes, impetuosos, tenemos otra responsabilidad y lo han entendido ellos.

"Siempre ha trabajado para estar ahí en ese momento, estar bien, aparece en el momento justo del partido, define como los dioses, entonces agradecer la actitud de todos", expresó Herrera.

El estratega auriazul también destacó el accionar del delantero Carlos González, quien durante el torneo recibió abucheos por su desempeño en la cancha.

"El otro Charli, entra, pelea la pelota y eso la gente lo tiene que aplaudir, hace semanas lo abuchearon y ahora le tienen que aplaudir, me da gusto que la gente responde", señaló el técnico.

Terminar entre los cuatro primeros de la tabla y calificar a las Semifinales son los primeros objetivos logrados por Herrera en la institución, aunque sabe que queda trabajo por realizar en lo que queda del torneo.

"Estoy muy contento por el trabajo que hicieron, sacando los 15 o 20 minutos del primer tiempo en Torreón, el equipo fue otro e intentó ganar, me encantó la gente, logró impulsarnos y eso los muchachos lo sienten, agradecido con todo lo que ha acontecido, pero dimos un paso, nos faltan otros dos", apuntó el DT.

ALMADA ORGULLOSO DE SUS JUGADORES

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, se dijo orgulloso de sus jugadores, a pesar de ser eliminado por los Tigres en los cuartos de final. "Lo intentamos en todo momento, Tigres hizo su partido y se les dio ese gol. Cuando la teníamos (la pelota) la administramos y cuando no tratamos de contener.

En una pelota fácil, con el partido controlado, hubo falta de comunicación de (Mateus) Doria, igual no escuchaba por el ruido, hubo un rebote y llegó el gol de ellos. Nos faltó volumen de juego y sólo me queda felicitar a mis jugadores, no hay nada qué reclamar". Reiteró: "Estoy orgulloso de ellos, nadie se puede levantar en el vestidor pero es por cansancio, por entregarlo todo. Tengo un grupo de jóvenes, los cuales tienen que aprender mucho aún".