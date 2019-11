Canta Casablancas con The Raconteurs

Cd. de México.

Vaya que The Raconteurs le dio una inesperada y nada planeada sorpresa a sus fans en el Plaza Condesa con la intervención de Julian Casablancas, de The Strokes, en "The Modern Age".

Después del encarne en el concierto de anoche, y en un lugar atestado de amantes del rock, Jack White, vocalista y líder principal de la banda estadounidense, anunció a su amigo, colega y "compadre" para participar en el show y todo fue una locura total.

"Este hombre es fabuloso, es un hombre al que quiero, admiro y respeto", dijo el ex integrante de The White Stripes cuando lo despidió del escenario y ante el clamor total de las 2 mil 600 personas que llenaron el lugar, cifra reportada por los organizadores.

Durante casi dos horas, The Raconteurs hicieron de las peticiones de los asistentes un set list nada planificado y decidido por White en el momento. "Steady As She Goes", "Now That You're Gone", "Pull This Blanket Off", "Many Shades of Black" y "Shine The Light on Me" figuraron entre las piezas que la banda formada en Detroit, Michigan, tocó para beneplácito de los asistentes, los cuales fueron de un rango de edad de los 30 a los 50.

"Yo estoy feliz de estar aquí, de venir a tocar con ustedes porque es mi primera vez en México, este es nuestro primer show aquí y me siento muy entusiasmado", contó Brendan Benson, el otro cantante y músico de la banda, ante su primera intervención al micrófono.

Los ganadores del Grammy y postulados al Brit Award vinieron a presentar su concierto alusivo a su más reciente producción discográfica de estudio, Help Us Stranger, el cual salió en junio pasado y es el tercero en su historial musical.