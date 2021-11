Cae PIB 0.43%... pero AMLO insiste: 'creceremos al 6%'

Y sí fue una V y hay varios indicadores, yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales, y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuando a crecimiento es la inversión extranjera. "En los dos casos lo voy a decir también, nada más que no se enojen mis adversarios, los conservadores, hay récord, nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos para el seguro social, nunca como ahora, a ver, por qué no vemos la gráfica del número de trabajadores inscritos al seguro social, no sólo ya rebasamos el número de trabajadores que se tenían antes de la pandemia, sino que ya estamos por llegar a 21 millones de trabajadores inscritos en el seguro social, por eso hablo de la V", expresó López Obrador desde Zacatecas.

El Mandatario reiteró que ya se han recuperado los empleos perdidos con la pandemia, de un millón 500 mil, y que el mercado laboral está 409 mil plazas por encima de esa cifra. "En otras crisis que no fueron tan profundas no se logró esto en tan poco tiempo, si vemos los meses, ni en la crisis del 95, ni en otras crisis se había logrado una recuperación tan rápida, pero esto es ya único porque nunca se habían tenido tantos trabajador inscritos y también el nivel salarial es el más alto", agregó López Obrador. Además, destacó el incremento en la Bolsa Mexicana de Valores, el alza al salario mínimo y una cifra récord en la IED.

En su comparación anual, el PIB del tercer trimestre creció 4.68 por ciento. Las cifras acumuladas durante el periodo enero-septiembre muestran un avance de 6.43 por ciento respecto al mismo lapso de 2020. Con todo y que el último trimestre de cada año es uno de los de mayor actividad económica registran históricamente, con la caída del tercer trimestre será muy difícil que el crecimiento anual de la economía mexicana rebase la tasa de 6 por ciento Para que el PIB de todo 2021 registre una tasa de crecimiento arriba del 6 por ciento, será necesario que en el lapso octubre-diciembre el avance respecto al tercer trimestre sea de tres por ciento, por lo menos. Visto por rubro de actividad, en el tercer trimestre las actividades terciarias, o de servicios, que son las que aportan casi 60 por ciento del PIB del País, registraron una caída de 0.9 por ciento, respecto al trimestre previo. Con esto, el crecimiento del PIB de servicios respecto al mismo periodo de 2020 fue de 4.4 por ciento. Las cifras acumuladas en los tres primeros trimestres del año dan cuenta de un avance de los servicios de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. En tanto, las actividades industriales (secundarias) registraron un modesto avance de 0.3 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al trimestre previo. En su comparación respecto al mismo trimestre de 2020, el sector industrial avanzó 5.1 por ciento.

Con cifras acumuladas del periodo enero-septiembre, el PIB de la industria mexicana son las que mejores resultados obtuvieron al registrar un crecimiento de 8.6 por ciento respecto al mismo lapso del año previo. Finalmente, las actividades primarias presentaron un avance trimestral de 1.3 por ciento, para alcanzar un crecimiento anual de 0.3 por ciento. El crecimiento acumulado en los tres primeros trimestres fue 1.9 por ciento respecto a igual periodo de 2020. Con información de Claudia Guerrero y Antonio Baranda