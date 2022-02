Busca un cine libre

Ha sido un largo trayecto. Desde su estreno hace dos años, la película Los lobos ha recorrido el sendero del éxito.

Su director, el tapatío Samuel Kishi, se ha dejado llevar por el viaje que alcanzó su punto más alto tras su nominación a la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la edición 2022 de los Premios Goya.

"Jamás pensé que iba a ocurrir toda esta carrera de la película, le decía a Martha (Reyes, actriz del filme) que un día te sientas, te pones a escribir en un lugar, solo, luego se suma más gente como Sofía Gómez y Luis Briones, luego se suma gente a producir y comienza la colectividad y empieza a viajar, es algo muy raro que ocurre cuando uno solo quiere escribir una película que conecte, que llegue a las otras personas, que te haga llorar y reír, no se espera lo demás", dice.

Pese a todo no siente que el peso del éxito lo vaya a detener en su trayecto. "Yo quiero hacer un cine libre", dice con seguridad.

"Estoy muy consciente como realizador de que no soy Orson Welles, que no voy a hacer Ciudadano Kane ni voy a escribir algo perfecto como Casablanca. Me gusta vivir dentro del error para poder experimentar y encontrar una voz que es muy joven, todavía falta mucho por hacer, mucho camino por recorrer, mucho equipo que formar".

Dice que mientras tanto está contento, disfrutando y escribiendo muy libremente, cerrando un ciclo que viene de su memoria y de un lenguaje autobiográfico.

"Ha terminado un cortometraje animado de ocho minutos que se va a estrenar en el Festival de cine de Miami y en este momento siento que doy otro pasito más a la madurez, no sé cómo van a salir las películas que siguen, espero que bien".