Busca Fury dar una gran pelea

Tyson Fury sabe que es la estrella, y hasta le hace bromas al rival.

El británico se medirá el sábado por la noche en la T-Mobile Arena frente al sueco Otto Wallin por el cetro maya del Consejo Mundial de Boxeo.

El campeón lineal de peso Completo afirma que le dará a la gente una gran exhibición. Que aprovechará su velocidad y estatura para demostrar que es el mejor de la división.

Además, comentó que no le fallará a los aficionados mexicanos, pues sabe que este fin de semana es muy especial, pues la fecha patria en el pugilismo es muy buscada, y que por eso no dudó en agarrar el chance que se presentó cuando Saúl "Canelo" Álvarez decidió no pelear el 14 de septiembre.

"Hay que divertirnos, nos sentimos muy bien y a darle a los aficionados una gran pelea. Cuando me dijeron que si peleaba el 14 de septiembre no lo dudé, y estamos aquí", puntualizó el inglés.

Ambos peleadores se vieron las caras hoy y el enfrentamiento fue muy amigable, tanto que en el frente a frente, Fury bromeaba con el contrincante en el tema que era mucho más alto.

Wallin sabe que tiene un chance único. Un peleador que tiene una oportunidad de oro para alcanzar la cima.

"Vengo de un pequeño lugar y es un sueño realidad estar aquí, en una gran cartelera, y enfrentar a Tyson Fury", dijo el sueco que lleva marca de 20-0.