Busca ´Checo´ Pérez la perfección

"Checo" sabe que cosechar el máximo de puntos es clave para su escudería, pero no se comprometió a ceder su posición a Max Verstappen, su coequipero, en caso de ir liderando la carrera, aunque eso permita al neerlandés ampliar su ventaja como líder del Campeonato de Pilotos.

"Va a ser un gran problema tener que enfrentar eso, pero siempre depende de la situación, porque la mayoría de las decisiones se toman durante la carrera, en el calor del momento, por lo que depende de las circunstancias. Ya veremos.

"Pero estoy muy seguro que todos en Red Bull, si hay una carrera que quieren que gane, es ésta", aseveró el tricolor.

El piloto tapatío de 31 años sabe de la importancia de iniciar bien en las prácticas para encontrar la puesta a punto ideal para destacar en la calificación de hoy sábado, pues desea arrancar en las primeras posiciones en un GP en el que ha quedado en séptimo sitio en dos ocasiones (2017 y 2019), sus mejores resultados en México.

"Si hay un fin de semana donde quiero ser perfecto y que todo me salga bien es este domingo. Daría todo lo que fuera por ganar el domingo", aseveró "Checo".

"Ya me siento más en casa con el equipo y estoy buscando tener un gran fin de semana desde el sábado. Aquí le demandamos mucha fuerza a los frenos y al motor. Siempre es una carrera difícil si no estás en los primeros lugares, por lo que buscaré hacer una buena calificación", remató.

| Acudió a la presentación del reloj que TAG Heuer diseñó en su honor.

| Acompañó a Jean Todt para impulsar el uso de casco en moto.

NO DESCARTAN CEDER VICTORIA A VERSTAPPEN

En la recta final de la temporada de la Fórmula 1, Red Bull no está dispuesto a sacrificar la ventaja de 12 puntos que Max Verstappen tiene sobre el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, por lo que, en caso de ser necesario, le pedirán al mexicano Sergio Pérez que ceda la victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México.

"Nuestro principal objetivo es ganar ambos campeonatos y ambos pilotos conocen la tarea que implica lograrlo. Pero, por supuesto, en tantos escenarios, pueden suceder situaciones hipotéticas. Dependerá de dónde estén nuestros oponentes.

"Así que no puedes descartarlo, no puedes descartarlo. Nuestra preferencia sería ver, si Checo estuviera en esa posición, que ganara la carrera de casa. No hay mayor resultado para un conductor de casa, pero como equipo tenemos que estar atentos a ambos campeonatos y saber lo que está en juego y esta carrera, como cualquier otra, tiene la misma cantidad de puntos atribuibles", comentó Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

Al final del día, menciona Horner, los pilotos son parte de la estrategia que se busca emplear para ganar a final de año, así que deben respetarse las órdenes que seguirán hasta la carrera final en Abu Dabi.

"Los pilotos son parte del equipo y operamos como un equipo y es por eso que las órdenes de equipo a veces son necesarias para el mejor interés del deporte. No tengo ninguna duda de que verá más y más de eso en el final de este campeonato durante las cinco carreras restantes.

"Lo hemos visto hasta la fecha y veremos, a medida que los equipos se enfrenten entre sí, ya sea por primera vez en los pilotos o constructores o P3 en los constructores o cualquier batalla que vaya más allá de eso, la Fórmula 1 es un equipo de deporte. Todo el mundo tiene su papel que desempeñar como parte de ese equipo", finalizó.

REPITE ´CHECO´ LUGAR EN PRÁCTICA 2 DEL GP

Sergio Pérez registró en la Práctica 2 del Gran Premio de la CDMX el mejor cuarto tiempo, con lo que igualó lo hecho en la primera sesión.

Su compañero en Reb Bull, Max Verstappen, fue quien puso el mejor tiempo en la Práctica 2 realizada este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hoy sábado están agendadas la Práctica 3 y calificación para la carrera principal del domingo.

Normalmente (el de la CDMX) es un circuito fácil para Red Bull, pero nosotros (Mercedes) estamos aprendiendo de las lecciones de otros años para mejorar". VALTTERI BOTTAS, PILOTO DE MERCEDES

Estamos motivados y trabajando duro en encontrar los puntos a perfeccionar para el final de temporada y encontrar las mejoras para enfrentar a Ferrari como nuestro rival". LANDO NORRIS, PILOTO DE MCLAREN

En el papel debería de ser una carera buena para nosotros, pero no debemos dejarnos llevar y enfocarnos en nuestro trabajo. Es una pista extraña, con mucha altitud, muy resbalosa". CHARLES LECLERC, PILOTO DE FERRARI