Burlan protocolos

Vendedores ambulantes y taquerías que no están cumpliendo con medidas, horarios y protocolos... como se dice: todos coludos o todos rabones". Bladimir Cortez, Presidente de la Canirac

Los restauranteros de Reynosa, piden a las autoridades que modifiquen los horarios establecidos por la pandemia, ya que muchos negocios sobre todo informales, no hacen caso a los protocolos que se deben seguir y pueden ser focos de infección del Covid-19, además, hay eventos clandestinos y no se está haciendo la tarea.

Bladimir Cortez, presidente de la Camara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) comentó que los negocios deben cerrar a las 10 de la noche, además de cumplir con los protocolos de cubrebocas, gel antibacterial, pero no todos cumplen.

Las principales avenidas: en la calle del Taco, en la plaza de la Juárez, la calle de la Doctores, Balcones, Vista Hermosos, San Valentin, Los Muros, donde hay muchos locales que cumplen, pero los informales no cumplen, ni con horarios ni protocolos.

Las opciones

Explicó que hay dos opciones ampliar hasta las 12:00 los horarios de cierre o hacer un mecanismo para vigilar y que todos cumplan con el cierre a las 10:00 de la noche.

"El problema es en general porque vemos mucho relajamiento en la ciudad, hay un sector como vendedores ambulantes y taquerías que no están cumpliendo con medidas, horarios y protocolos y nos preocupa porque somos un segmento que llevamos producto a la boca y fácilmente podemos convertirnos en foco de contagio", dijo.

Y argumentó: "O amplían los horarios para que se pueda abrir sin problemas o como se dice: todos coludos o todos rabones".

El dirigente de los restauranteros, pidió a la comunidad, a los negocios en general que cumplan con los horarios, a los protocolos y comer en lugares sanos.

Eventos ilegales

"No hay permisos para eventos, hay muchos eventos clandestinos, la autoridad no debe bajar la guardia, los actos que hagamos ahorita se van a ver reflejados, los hospitales ya no están saturados, pero recordemos que el precio que se pagó fue muy alto, perdimos muchas vidas, personas reconocidos, ciudadanos en general, no debemos olvidar y ver el precio que se pago, junio fue un mes mortífero y debemos tener conciencia", expresó.

Operativos severos... en otras ciudades

El presidente de la Canirac explicó que en Ciudad Victoria y Tampico se han hecho operativos fuertes por parte de las autoridades, pero en Reynosa, ya se relajaron las medidas.

"Invitamos a la autoridad a que hagan su tarea, hemos visto en diferentes zonas, la comunidad juega un papel importante si tu ves dos taquerías y la de enfrente trae cubrebocas, careta, sanitizante y el de enfrente no, procura ir al que si tiene las medidas", recalcó Bladimir Cortez.