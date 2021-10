Bronca entre diputados provoca suspensión de sesión sobre Miscelánea Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 19 horas de discusión y un conato de bronca entre diputados de las distintas fuerzas políticas terminó abruptamente esta madrugada la ya de por sí candente sesión en la Cámara de Diputados en donde se discutía, en lo particular, la Miscelánea fiscal 2022.

Otra vez la violencia de morena en la Cámara de diputados.



Aquí el momento exacto donde el "diputado" Alejandro Robles Gomez, con aliento alcohólico, golpea y azota al piso a @eLiasLixa.



Reventaron la discusión de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. pic.twitter.com/IYCs6VNrim — Jorge Triana (@JTrianaT) October 20, 2021

El desorden comenzó cuando la Mesa Directiva se negó a repetir en el tablero la votación de una reserva de la diputada transgénero María Clemente García, de Morena, quien minutos antes había solicitado no limitar el monto de deducción de donativos a organizaciones de la sociedad civil.

Ante la negativa de repetir la votación, diputados de distintas bancadas tomaron la tribuna. Una de las más irritadas era la panista Mariana Gómez del Campo, quien inmediatamente fue cercada por diputados petistas.

Al percatarse de ello, Jorge Espadas, del PAN, intentó romper el cerco tendido a su compañera de bancada y empujó a la petista Margarita García, quien se encontraba a la derecha de Gómez del Campo.

La legisladora del PT no se aguantó y respondió al empujón. Espadas levantó los brazos y se retiró.

Pero no terminó ahí la revuelta. El morenista Manuel Alejandro Robles empujó al panista Elías Lixa, quien cayó al suelo.

Lixa así lo corroboró más tarde en su cuenta de Twitter: "Es cierto que fui agredido cobardemente por la espalda, por un porro (también diputado) que no merece ni un instante de atención", denunció.

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, escribió en sus redes sociales que el morenista Robles tenía "aliento alcohólico" y compartió un video en el que, dijo, se aprecia el momento en que el morenista "golpea y azota al piso a Elías Lixa".

Alejandro Robles no tardó en dar su versión del suceso por la misma vía. "Te aparté de la diputada @irmajuancarlos porque te le fuiste a los golpes. No te di un sólo golpe, no mientas. Pese a tu violencia contra las mujeres, sacaremos la miscelánea fiscal".

En medio del barullo, los coordinadores del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Álvarez Máynez, se encaminaron a la presidencia de la Cámara, para reclamar a Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, el hecho de negarse a aceptar que la votación se realizara en el tablero.

A ellos se sumó también la exalcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, de Movimiento Ciudadano.

Ante la magnitud de los acontecimientos y tras un breve receso, la Mesa Directiva de la Cámara decidió suspender la sesión y citar a los diputados a las dos de la tarde para continuar con la discusión, en lo particular, de la polémica Miscelánea.