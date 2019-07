Bloquean 2 autopistas en Edomex

ECATEPEC, Méx.

La mañana de este miércoles, campesinos realizan protestas en las casetas de peaje de la autopista México-Pachuca, en Tecámac, y en la México-Pirámides, en Ecatepec, en demanda de más apoyos para el sector agrícola del país.

"Movilización Nacional por la productividad, el campo merece atención urgente y directa, la Sader no debe desmantelarse ni su presupuesto desviarse. ¡AMLO escúchanos!", reza una de las mantas que colocaron en los vehículos que apostaron en los sitios donde efectúan la manifestación.

Los productores del campo llegaron después de las 8:00 horas a las casetas que están ubicadas en el kilómetro 24+800 en Los Héroes Tecámac y la de Venta de Carpio, Ecatepec, en el kilómetro 20+050, ambas con dirección a la Ciudad de México.

Los inconformes permiten el paso de manera intermitente a los conductores en uno de los carriles de la vialidad que conecta a la capital del país.

La movilización forma parte de los bloqueos que se programaron en 23 estados de la República Mexicana.

Los campesinos solicitan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se disminuya el presupuesto al desarrollo rural, porque la falta de recursos ha provocado la cancelación de programas que incentivaban la producción agropecuaria.

Desde antes del inicio de la nueva administración federal, las partidas presupuestales para el campo mexicano eran insuficientes, pero ahora la situación para los productores agrícolas es insostenible porque se ha incrementado el costo de los insumos, entre ellos, el diésel, fertilizantes, semillas, así como de los fungicidas, expusieron.

Los campesinos piden que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no recorte más los recursos para ese sector, porque no sólo los afecta de manera directa a ellos, sino a todos los consumidores del país.

Además plantean que no sean cerradas las oficinas centrales y las coordinaciones estatales de la dependencia federal.

Los productores del campo informan que cerrarán de manera intermitente cada 15 minutos las casetas de peaje en esos puntos del Valle de México, lo que ha ocasionado problemas a los conductores que circulan por esas vialidades.