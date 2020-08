Blindan accesos en ´Las Liebres´

Río Bravo, Tam.- Refuerzan accesos a instalaciones principalmente del gimnasio Municipal Enrique Franklin Chanes, mejor conocido como "Las Liebres", luego de que no hay fecha para su reapertura, y persisten casos en que las personas logran colarse para realizar sus prácticas deportivas.

En ese contexto fue entrevistada por reporteros de esta casa editora, Ely Villalobos González, subdirectora del departamento de Deportes en el Municipio, quien manifestó de entrada que por el momento no se tiene contemplado la reapertura de los gimnasios, anchas deportivos menos eventos de esta índole en cualquiera de sus ramas.

"Es por cuestiones de medidas sanitarias que no se tiene fecha para que se vuelvan a abrir los gimnasios, es por la propia seguridad de los ciudadanos, por eso los estamos exhortando para hederles el llamado de que no traten de utilizar las instalaciones puesto que no están abiertas al público en general hasta nuevo aviso".

Resaltó que será a través de la página oficial de gobierno Ríobravotam cuando en su momento se dé a conocer para cuándo sería la fecha y bajo que medidas, entre tanto no está autorizado el acceso a las instalaciones, de hecho, por eso fue que se reforzó el cerco de entrada porque la gente no estaba respetando, y lograban colarse.