Beyoncé protagoniza video

Ciudad de México

La cantante, compositora y productora estadounidense Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue Ivy el video de "Spirit", canción que ella misma escribió para la nueva versión de "El Rey León".

Además de darle voz a Nala para el live action de Disney, Beyoncé participó en la banda sonora junto a Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice, realizadores del soundtrack de la cinta animada de 1994.

"Spirit" es el primer sencillo que se desprende de "The Lion King: The Gift", título del álbum y cuyo video ya registra más de 4.7 millones de reproducciones. El audiovisual alterna imágenes de la película con las de Beyoncé, su hija Blue Ivy y varios bailarines que intercambian vestuario conforme avanza el clip.

HOMENAJEA A ÁFRICA

Como parte de un pequeño homenaje a África, destacan imágenes de un árido desierto, la sabana, así como una cascada, escenarios elegidos para hacer contraste con el colorido vestuario y estética coreografía.

En la escena en la que aparecen juntas, madre e hija se encuentran combinadas con un vestido lila y Beyoncé le da la mano, al tiempo que aparecen Mufasa y Simba.

"The Lion King: The Gift" está conformado por 19 temas, entre los que destacan "Never too Late", interpretada por Elton John; "Life´s not Fair", "Rafiki´s Fireflies", "Elephant Graveyard", "Stampede", "Scar Takes the Throne", "Simba is Alive!", "The Lion Sleeps Tonight" (Full Version), "Reflections of Mufasa", "Battle for Pride Rock", "Remember", "He Lives in You" y "Mbube".

Así como las clásicas de 1994: "Circle of Life", "I Just Can´t Wait to be King", "Be Prepared", "Hakuna Matata" y "Can you Feel the Love Tonight?".

Hace 25 años, la banda sonora de "El Rey León" se convirtió en uno de los álbumes con mayores ventas, además de consiguir certificación diamante y un Óscar.