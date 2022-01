Axel Arenas demuestra su inocencia

Una disculpa pública a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como una compensación económica es lo que pide el actor Axel Arenas , quien fue encarcelado por un delito que no cometió.

Pero a cuatro años de dicha resolución su vida no ha sido nada fácil ya que, hasta el momento ese momento sigue siendo una mancha negra en su historial.

"Ha habido muchos sucesos más, hoy en las redes sociales, en Instagram hay varias asociaciones dedicadas a las defensas de las mujeres que utilizan la imagen de Axel como un caso típico de agresión o feminicidio, eso ha sido replicado en múltiples medios de México. Nosotros creemos que una ofensa pública requiere una disculpa pública.

"El error que cometieron ha continuado ya que no ha obtenido su visa de Estados Unidos porque la base de datos aparece como el presunto feminicida, la jefa de antecedentes penales de la Secretaría de Gobernación también le negó expedirle una constancia sin antecedentes penales porque dice que no se cumplen con los requisitos para ello", afirmó en conferencia de prensa, Edward Regalado, abogado del demandante.

El 6 de enero de 2020, Axel y su equipo legal emitieron una demanda de Responsabilidad Patrimonial contra el Estado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El monto económico para resarcir el daño compete ser seleccionado a un juez, dependiendo de los hechos; sin embargo, los implicados estiman una cifra de entre 3 y 30 millones de pesos, de acuerdo a las compensaciones que han recibido casos similares.

Su objetivo con dicho proceso es evitar que las autoridades se equivoquen al buscar a un culpable y enjuicien a alguien que no tuvo nada que ver.

"No queremos que el caso de Axel se repita, no queremos que haya gente inocente injustamente encarcelada que, quizás no tuvieron una defensa penal brillante como las que los abogados de Axel llevaron y por eso hoy pueden seguir encarcelados", dijo Regalado.

También pidieron que la investigación continúe ya que, a casi un lustro de los hechos, no se ha encontrado al verdadero responsable que arrebató la vida de la modelo en un hotel de paso en la capital.

"Quiero utilizar mi voz como medio para que se escuche la memoria de todas las víctimas no sólo las mujeres que han sido violentadas sino también de los presos que han sido aprehendidos injustamente", comentó Arenas.

Otra de las cosas que solicitaron fue no relacionar su nombre, ni su imagen con otros casos de agresión.

El actor contó que, en el caso de Ainara Suárez, la joven que sufrió abuso sexual y denunció a la youtuber Yoseline Hoffman por pornografía infantil tras difundir el video de su agresión a sus fans, éste era relacionado con esa problemática únicamente por tener el mismo nombre de Axel que el agresor.