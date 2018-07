Avanza ´Checo´ posiciones

Spielberg, Austria

El holandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, se adjudicó el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y se apoderó del podio al sumar la cuarta victoria de su carrera, mientras que el mexicano Sergio Pérez ascendió posiciones.

En esta carrera, el piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel volvió a encabezar el campeonato mundial de la F1, al terminar tercero, gracias a que la suerte no estuvo de lado de los representantes de la escudería de Mercedes.

La carrera resultó adversa para Mercedes, ya que el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas abandonaron la pista en la vuelta número 64 y 14, respectivamente, por problemas en sus monoplazas.

Esta es la segunda ocasión en que Hamilton no termina una carrera, la última vez que abandonó un Gran Premio fue en Malasia en octubre de 2016, y ahora, los problemas en su vehículo le obligaron a salir de nueva cuenta.

"Checo" Pérez realizó una gran carrera y sumó puntos importantes para su causa que le permitieron pasar de la posición 17 a la séptima. El piloto de Force India concluyó por delante de su coequipero, el francés Esteban Ocon.

El corredor de la escudería Telmex largó desde la posición 15 y en la primera vuelta ganó dos posiciones para colocarse noveno y séptimo en la 16, y aunque en primera instancia le dejó el séptimo lugar a Ocon, quien al no rebasar al danés Kevin Magnussen le devolvió el sitio al tapatío Pérez.

(Notimex)

Spielberg, Austria

El holandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, se adjudicó el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y se apoderó del podio al sumar la cuarta victoria de su carrera, mientras que el mexicano Sergio Pérez ascendió posiciones.

En esta carrera, el piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel volvió a encabezar el campeonato mundial de la F1, al terminar tercero, gracias a que la suerte no estuvo de lado de los representantes de la escudería de Mercedes.

La carrera resultó adversa para Mercedes, ya que el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas abandonaron la pista en la vuelta número 64 y 14, respectivamente, por problemas en sus monoplazas.

Esta es la segunda ocasión en que Hamilton no termina una carrera, la última vez que abandonó un Gran Premio fue en Malasia en octubre de 2016, y ahora, los problemas en su vehículo le obligaron a salir de nueva cuenta.

"Checo" Pérez realizó una gran carrera y sumó puntos importantes para su causa que le permitieron pasar de la posición 17 a la séptima. El piloto de Force India concluyó por delante de su coequipero, el francés Esteban Ocon.

El corredor de la escudería Telmex largó desde la posición 15 y en la primera vuelta ganó dos posiciones para colocarse noveno y séptimo en la 16, y aunque en primera instancia le dejó el séptimo lugar a Ocon, quien al no rebasar al danés Kevin Magnussen le devolvió el sitio al tapatío Pérez.