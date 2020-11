Avala UTRGV crear escuela de podiatría

Edinburg, Tx.

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas aprobó el plan para la creación del programa de podiatría en la Universidad de Texas Valle del Río Grande (UTRGV).

Esta será la primera escuela de podología en Texas y permitirá a los estudiantes seguir carreras en el cuidado médico y quirúrgico del pie y el tobillo, una especialización importante para el Valle, por su alta incidencia de diabetes y enfermedades relacionadas de las extremidades inferiores.

Esta aprobación viene con el entendimiento de que la institución contratará a tres miembros de la facultad antes de inscribir la primera generación en 2022, pendiente de la acreditación tanto del Council on Podiatric Medical Education (CPME) como de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC).

El Dr. Lawrence Harkless, decano interino de la Facultad de Podología de UTRGV y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina, dijo que el camino hacia la aprobación ha sido un proceso largo, pero valió la pena.

La Escuela de Podología de UTRGV capacitará a los estudiantes para que se conviertan en médicos podiatras y especialistas regionales en el pie y el tobillo, y sus objetivos de aprendizaje prepararán al estudiante para los cuatro años de educación podiátrica y la posterior formación de residencia. Además el objetivo también es desarrollar habilidades de pensamiento crítico para los estudiantes.

"Anticipamos que la Escuela de Podología se convertirá en la autoridad reconocida en la investigación del pie diabético debido a la gran población de pacientes diabéticos en el Valle", dijo.

El Dr. Fred Farías, vicepresidente de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, dijo que la Escuela de Podología trascenderá el cuidado de la diabetes en la región.

"Hay una alta incidencia de diabetes en el Valle y el cuidado de los pies es muy importante en el cuidado de los diabéticos. Podremos capacitar a podólogos aquí mismo para satisfacer las necesidades de los pacientes en el Valle", agregó.