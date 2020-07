Aún incierto destino de la FIL

La próxima edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) vislumbra diversos escenarios, entre ellos desarrollarse de manera virtual o, si las condiciones sanitarias lo permiten, mantenerse entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre pero en dos sedes: la Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario de la UDG. Pero hay otra opción más: no llevarse a cabo este año.

Los organizadores se han visto obligados al replanteamiento ante una pandemia de Covid-19 que no cede.

El año más duro y a la vez el más grato, pues el encuentro fue galardonado el mes pasado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

"La realización de la Feria no es aún una decisión tomada, pero sí un escenario en el cual trabajamos, con esperanza, en el entendido -y así nos lo han manifestado muchos de los editores participantes- de que es mejor tener la FIL que no tenerla", expresó el comité organizador a través de un comunicado en el cual se recalcó que la cancelación no ayudaría a mejorar las condiciones de una industria editorial golpeada por la pandemia, aunque dicha posibilidad estaba abierta.

Mientras tanto, la incertidumbre atizó ayer entre editores y escritores, pero también asomaron propuestas.

Entrevistado, el escritor Alberto Chimal consideró que, de no realizarse en las fechas previstas, lo más conveniente sería mantener la feria en formato virtual: "Me parece que, de tener que elegir entre posponer la FIL y hacerla de modo virtual, preferiría lo segundo. La continuidad de la feria no se rompería".

Su colega Alberto Ruy Sánchez se inclinó por apoyar la decisión que tomen los organizadores. "Sé que ellos lo harán de manera totalmente responsable", señaló.