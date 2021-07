Aumentan casos de Covid en IMSS

“Lo que sigue ocurriendo es que en estas mismas fechas del año pasado el virus afectaba más a los adultos mayores porque no estaban vacunados, y ahora es algo similar pero afecta a los niños y adultos en ese rango de edad, especificó el director Marco Antonio Galván García.

Y es que refieren que la gente sigue sin entender que no deben sacar a los niños a lugares de concurrencia como tiendas comerciales, y antes como no era así ya que realmente estaban resguardados en las casas no pasaba.

En cuanto hace a los adultos, es en ese rango de edad de 30 a 33 los que más lo están contrayendo, debido a que no paran las reuniones o festejos sociales los fines de semana, y entonces ahí están las consecuencias.

En otras dependencias públicas de salud de gobierno, como en los módulos lamentablemente también están confirmando casos positivos y sospechosos en menores y jóvenes porque no se están cuidando.

Marco Antonio Galván García, director.