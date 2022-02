Atrás dimes y diretes

"Nuestras cabezas, sentimientos, nuestra manera de pensar, que no necesariamente todo el tiempo tiene que ser la misma. La pandemia influyó, totalmente, como a todos, ¿no te encontraste amigos que de repente se deschavetaron? Así nos pasó a algunos", dijo Ari Borovoy en entrevista.

SE SOLUCIONA TODO

Así comenzaron las peleas, los dimes y diretes, mismos que hasta hace unas semanas solucionaron y decidieron continuar con la gira musical planeada para celebrar sus 30 años de trayectoria y retomar otros proyectos del grupo, como una bioserie.

"Para nada hay dos bandos, sólo hay uno y se llama OV7, somos los siete, ese momento en que los cuatro pensábamos diferente y que tres queríamos que hubiera un mánager para llevar esto a cabo, ya terminó, ya nos pusimos de acuerdo, ya los siete estamos firmados con Ocesa y otra vez de regreso", afirmó el cantante a su paso por la alfombra del estreno de la obra José El Soñador.

LA SERIE

Aún falta definir fechas para el público mexicano, sólo se tienen algunas en Los Ángeles, California, adelantó.

Respecto a la serie que preparan, reiteró que dará su aprobación siempre que se plasme la verdad.

"Hay muchos que me quieren poner como villano, pero yo no estoy en contra de nada ni estoy tapando nada, estoy a favor de la verdad y si la cuentan y me dejan verla... porque hasta el momento no estoy enterado de qué va mi personaje", advirtió.

CALIENTA MOTORES

Por ahora, Borovoy alista el estreno de Mentiras, El Musical, producción junto a Alejandro Gou, y el fenómeno 2000´s Pop Tour, que estará disponible el 10 de junio en la Arena Ciudad de México.

Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu y Nikki Clan serán los encargados de arrancar gritos, aplausos y coros por parte del público.

Se rumoró que Belinda había sido invitada a formar parte del proyecto, pero que ella declinó debido a que no consideraba a los artistas con los que compartiría el escenario a su altura, ante esto el productor contestó.

"No es cierto eso, de ninguna manera, no tendría congruencia porque ha hecho muchos duetos con muchos de ellos, eso es una mentira.

"Invité a muchos artistas, pero por agenda muchos no pudieron, otros más sí. Belinda fue una de las que se le invitó, así como Jesse y Joy, hablé con todos los representantes", expresó.

FECHAS POR DEFINIR

