Atlas y Cruz Azul no se hacen daño en el Jalisco

El Atlas buscaba olvidar el amargo sabor de la derrota ante Mazatlán. Sin embargo, se encontró con un adversario que no es el equipo más vistoso del torneo, pero sí con un potencial en sus jugadores para complicar la existencia de cualquiera.

El primer tiempo fue una batalla sorda entre dos equipos que disputaron con fuerza el balón.

La apuesta de Diego Cocca fue ser precavido, sobre todo tomando en cuenta la forma en que el juego ante Mazatlán se le salió de control por la expulsión prematura de Luis Reyes.

Por su parte, Juan Reynoso recurrió a los despejes largos para encontrar en el frente alguna genialidad de Jonathan "Cabecita" Rodríguez, Bryan Angulo y Yoshimar Yotun.

Cocca repitió la alineación que cayó el viernes pasado, con la excepción del sancionado Reyes y el que tomó su lugar fue Anderson Santamaría.

Poco fue lo que hizo Atlas en la primera parte, Julio Furch y Julián Quiñones tuvieron acciones aisladas.

La jugada más peligrosa la generó Cruz Azul al minuto 29, con un tiro de Yotun que desvió Jeremy Márquez y Camilo Vargas supo evitar la caída de manera espectacular.

Al 41´ Diego Barbosa disparó cruzado, pero a Juan Escobar le alcanzó a desviar con la cabeza.

El segundo tiempo se distinguió por un vertiginoso ida y vuelta, en el cual Furch desperdició una oportunidad inmejorable al estrellar el balón sobre Jesús Corona al 54´.

Al 55´ parecía que la fortuna le sonreía al Atlas, cuando se marcó penalti por supuesta falta sobre Quiñones, pero cuando el árbitro Jorge Isaac Rojas revisó el VAR se percató de que en realidad el colombiano se resbaló.

A partir de entonces, el Atlas ya no encontró variantes para elaborar alguna jugada de peligro, se perdió. Los ingresos de Ozziel Herrera y Edgar Zaldívar no modificaron nada, y la Máquina Celeste mejoró, pero no fue eficiente, y así el encuentro finalizó con un triste 0-0 que presenciaron 9,604 aficionados en el Estadio Jalisco.