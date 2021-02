Aspira con tener pronto su estrella

Es algo que considera posible ahora que está enfocado en desarrollar su incipiente carrera en Hollywood, donde ya apareció en grandes producciones como "xXx: Return of Xander Cage" ("xXx: reactivado") y "Bad Boys for Life" ("Bad Boys para siempre"), y donde el viernes debuta con su primer papel animado, Butch, en la nueva película de "Tom & Jerry" ("Tom y Jerry").

"Es mi sueño. Más que un Oscar, más que un Grammy, más que cualquier cosa, porque mis hijos, mis nietos, pueden caminar por la calle y ver mi nombre en el piso de Hollywood", dijo el astro del trap y el reggaetón el miércoles a The Associated Press en una entrevista vía Zoom desde Miami. "Es enorme. Es algo en lo que sé que he estado trabajando, ¡y no lo veo tan lejano!"

"Tom & Jerry" transcurre en Nueva York y combina escenarios y actores reales (incluidos Chloë Grace Moretz y Michael Peña, además de un cameo de Ozuna) con personajes animados. Es una adaptación del clásico de Hanna-Barbera que revela cómo el famoso gato doméstico y el travieso ratón se conocieron y se hicieron rivales.

Butch es el líder de una pandilla de gatos callejeros que le hacen la vida más difícil al felino protagónico. Y para interpretarlo, Jam se inspiró en "como los boricuas hablan cuando son de la calle".

"Como yo soy un puertorriqueño criado en Estados Unidos, se me hace muy fácil hacer el acento, esa jerga callejera en inglés, porque fue con la que me crie", dijo el músico de madre dominicana y padre puertorriqueño, quien nació a las afueras de Boston pero se mudó de niño a Puerto Rico.

"Igualmente tenía al director (Tim Story) en frente y me preguntó, ´¿cómo tú lo harías?´ Entonces yo me tiré el ´Are you laughing at me? You know what I do to cats that laugh at me´ (¿Te estás riendo de mí? ¿Tú sabes lo que le hago a los gatos que se ríen de mí)", agregó con gracia haciendo la voz ronca de su personaje. "Le di esa vida mía, ¿sí me entiendes? Me imaginé yo en esa situación".

¿Cómo sonaría Butch cantando las canciones de Nicky Jam?

"Bueno, yo espero que bien. Yo espero que pronto pongan a Butch a cantar, sería súper chévere eso. Pero como en este caso él era el malo, los malos no cantan mucho", dijo el intérprete de éxitos como "El amante", "Hasta el amanecer" y "El perdón" riendo. "Con el favor de Dios la próxima animación que haga".

Jam, quien es completamente bilingüe, también hizo la voz de Butch para la versión en español de la cinta. Esto, dijo, fue lo que le presentó el mayor reto.

"En inglés fue muy fácil porque las animaciones no estaban hechas todavía, solamente era yo pues interpretando las voces como me salían", explicó. "Pero en español tenía que ver las animaciones y calcular el tiempo (para que encajara exacto). ¡Me tomó casi cinco horas hacerlo! Pero quedó chévere. Quedó bien bueno y me lo disfruté mucho".

Como padre de cuatro hijos, estaba emocionado de poder mostrarles finalmente la película, pero el más orgulloso en su familia era sin duda su papá, un "súper fan" de "Tom & Jerry" que lo llamó a felicitarlo más efusivamente que nunca.

"Le dije: ´Papi, ¡si yo he hecho películas con Vin Diesel, Will Smith!´ Y me dice: ´No, papi, ninguna de esa gente es más grandes que Tom y Jerry´. Así que le cojo un valor sentimental al proyecto ya que uno siempre quiere poner contento a su papá y que su papá se enorgullezca de algo, y me da mucha felicidad".

Ahora se prepara para rodar "American Sole", sobre la cultura y el negocio paralelo de los tenis, donde jóvenes se hacen ricos vendiendo zapatos exclusivos por miles de dólares online. "Yo soy uno de los coleccionistas más duros de tenis", adelantó sobre su papel. La película, producida por Kevin Hart, también contará con la actuación de Bad Bunny.