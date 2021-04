Asociación "Por Ti y Contigo por la Salud" busca 100 donadores de sangre para niños con cáncer

Dijo que las donaciones que se distribuirán en sangre y plaquetas, serán trasladadas a la Clínica N°25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León el mismo lunes 12 de abril a través de una ambulancia con cámara fría que otorgará el instituto para esta labor.

En la Clínica 25 de la entidad vecina, es a donde son referidos los niños con cáncer de Tamaulipas para su tratamiento de quimioterapia, y en donde en medio de la pandemia de coronavirus se ha generado una escasez en el banco de sangre, por lo que en situaciones de urgencia a los familiares de los niños les es imposible de conseguir donadores, al no tener familiares ni amigos en dicho estado.

"No se les ha negado, pero por la pandemia bajó y no hay, en una situación de urgencia cuando son internados les piden hasta 3 donadores, de la zona sur tengo más de 145 menores referidos, no tienen a nadie allá".

Explicó que las transfusiones de sangre que requieren los menores dependen de la situación que enfrenten, señalando que hay casos en donde cada tercer día necesitan de plaquetas o por 15 días consecutivos sangre, la cantidad depende del análisis médico en relación a conforme van bajando los niveles de hemoglobina.

Para ser voluntario en esta noble labor, el requisito es tener de 18 a 65 años de edad, acudir con identificación oficial, descansado, en ayuno matutino, no haber ingerido bebidas alcohólicas, no estar bajo medicación y no haber cursado por una cirugía ni haberse tatuado recientemente.

En caso de requerir mayor información, el teléfono 833 6281716 se encuentra disponible a la población, cabe agregar, que según lo informado se estarán extremando medidas sanitarias anticovid durante el proceso