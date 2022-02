Arma pleito a The Strokes

"Yo pensé que ellos me lo habían chingado. Ya no les quedó de otra más que abrir, lo empezamos a buscar y no apareció, ´Aquí se me perdió mi teléfono y de aquí no sale nadie si no aparece mi teléfono´", agregó.

MUY ENOJADO

Sin embargo, no lo encontraron y Rubín terminó enojado con Julian Casablancas (cantante de The Strokes), quien defendió a sus compañeros.

"Me fui todo triste sin mi teléfono y al día siguiente me levanto en la mañana, así todo crudo para ir por un cigarro... Mi teléfono estaba en el coche, se me había caído ahí", dijo.

"Nos bajamos a echar unas chelas en el bar y, en algún momento se estaban dando a la fuga: ´Ya me querían dar cortón, ¿verdad?´. Entonces ya me voy, llego al coche y de repente... mi teléfono".