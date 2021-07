Argentina vence a Paraguay y se mete en cuartos de final de Copa América

Chile, también clasificado, lo escolta con cinco; seguido por Paraguay (3); Uruguay (1) y Bolivia sin puntos.

Argentina, que aspira a su 15to título continental, presentó seis modificaciones respecto al triunfo sobre Uruguay. El cambio de piezas no modificó el resultado final, pero en el desarrollo el equipo estuvo por debajo del nivel que había mostrado en sus anteriores presentaciones.

"Me preocupa hoy el estado físico de los jugadores, veníamos de jugar hace dos días. Las condiciones no eran las mejores para jugar, tuvimos que hacer rotaciones", explicó el estratega argentino Lionel Scaloni. "Paraguay estaba fresco y nosotros veníamos de jugar hacía muy poco. En el segundo tiempo, el equipo intentó que no nos generaran ocasiones y, por momentos, buscó algo más".

El capitán Messi, que llegó las 147 presencias en Argentina e igualó el récord de Javier Mascherano, ya retirado, compartió la ofensiva con Ángel Di María y Sergio Agüero, tres históricos sobrevivientes del subcampeonato mundial en 2014. Como representante de la renovación, los acompañó Gómez.

La vieja sociedad dio frutos de entrada cuando Messi tomó el balón en el mediocampo, aceleró y se asoció con Di María, que vio el hueco en la última línea paraguaya y asistió a Gómez. El mediocampista del Sevilla la picó con el botín derecho ante la salida del arquero Antony Silva.

Tras la ventaja, Argentina se apagó como si en ese arranque se le hubiera agotado la energía disponible.

"Vienen de jugar muchos partidos y otros como yo, jugando pocos, pero arrancamos fuerte", dijo Di María en la transmisión televisiva, respecto del desgaste de sus compañeros en sus ligas respectivas. "Hicimos el gol temprano y luego controlamos el juego".

Messi, en la actuación más deslucida en lo que va del torneo, no volvió a desequilibrar en el uno contra uno, mientras Agüero y Gómez jugaron como para seguir sentados en la banca. Di María, por despliegue, terminó como el punto más alto del equipo.

Consultado sobre la posibilidad de darle descanso al capitán, Scaloni afirmó que "la realidad es que Messi viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él".

Paraguay, que nunca le ganó a la Argentina en 26 enfrentamientos por Copa América, inexplicablemente no aprovechó el convite. Buscó desequilibrar con la velocidad de Miguel Almirón, pero no generó una sola jugada de peligro contra el arquero Emiliano Martínez, quien mantuvo su valla invicta por segundo partido consecutivo.

"El empate hubiese sido lógico", afirmó el técnico de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo. "Nos faltó claridad para destrabar a una defensa que se agrupó en el borde de su área y cerró los caminos al gol".

La Albiceleste tendrá descanso la próxima jornada y volverá a jugar el próximo lunes ante Bolivia.

"Es una posibilidad que el siguiente partido realicemos rotaciones. Haber clasificado nos da tranquilidad. Ahora recuperaremos fuerzas", reconoció Scaloni.

La Albirroja, por su parte, enfrentará a Chile el jueves.