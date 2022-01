Apuestan Padres al talento tricolor

Los Padres de San Diego siguen apostando por el talento mexicano.

Aldo Lejia Villarreal y Ángel Román Garza Cantú, ambos lanzadores de 17 años, dieron el primer paso para llegar a las Grandes Ligas al firmar con la novena de los frailes.

Además de practicar beisbol, Garza Cantú estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pertenece al equipo de Toros de Tijuana.

"Es un sueño que desde chiquito he estado persiguiendo, he estado pensando, es casi casi un sueño hecho realidad, esto es solamente un paso para mucho que falta de camino, pero sí es un paso muy grande. La firma fue ayer por la mañana, y desde la noche yo estaba muy emocionado, porque es un sueño muy grande que estoy por cumplir, y no hay palabras suficientes para describir la felicidad y emoción que he sentido", dijo Ángel Román.

Leija Villarreal se graduó de la Preparatoria 22 de Nuevo León y llevó su proceso de desarrollo con los Sultanes de Monterrey.

Los dos peloteros viajarán a las sucursales en República Dominicana para continuar con su aprendizaje.

El sábado pasado, Rosman Verdugo, quien es considerado como el mejor prospecto mexicano en el ranking de la MLB, también fue firmado por la novena de San Diego.